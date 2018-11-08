История про девушку с татуировкой дракона превращается в скандинавскую Бондиану

Картина, которой подходит только один вердикт - фиаско. Фиаско всей истории, когда то имеющей некогда глубину и атмосферу произведения, где можно было задуматься о бытие и отношениях, но теперь превратившейся в банальную, но далеко не отличную, детективную историю с элементами фантастики.

Может, все связано с тем, что вместо трилогии Стига Ларссона о дерзкой хакерше продолжение картины снимал Федерико Альварес по произведению Давида Лагеркранца? Потому из этого произведения и получился сомнительный триллер?

Итак, хоть она, Лисбет Саландер и вынуждена скрываться от всего мира, но ее знают как защитницу всех угнетенных и униженных женщин. Теперь она, народная мстительница, зарабатывает себе на жизнь тем, что берет очень прибыльные заказы. Один из них и привел ее к своему прошлому, которое она так старалась забыть.

И вот тут начинаются все схватки, погони и драки, которые вызывают у зрителя негативные оценки. Ну какими же патронами снарядили автоматы и пистолеты, если пули лугко пробивают стены? И почему сын ученого восьми лет от роду помнит пароль к свехсекретной программе, разработанной его отцом? Нет, конечно, папа то уж точно все знает, да ведь его пристерили те самые "пауки", с которыми теперь сражается Лис.

Так что, как не крути, но скандинавская Бондиана с ее нестыковками сюжета не претендует на высокую оценку.