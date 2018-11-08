2018-11-13T22:03:57+03:00
Звезды

История про девушку с татуировкой дракона превращается в скандинавскую Бондиану

В Казани состоялся предпремьерный показ фильма "Девушка, которая застряла в паутине"
Мария ЛУКОЯНОВА
Поделиться:
Новая история про дерзкую хакершу не впечатлила зрителейНовая история про дерзкую хакершу не впечатлила зрителейФото: кадр из фильма
Изменить размер текста:

Картина, которой подходит только один вердикт - фиаско. Фиаско всей истории, когда то имеющей некогда глубину и атмосферу произведения, где можно было задуматься о бытие и отношениях, но теперь превратившейся в банальную, но далеко не отличную, детективную историю с элементами фантастики.

Может, все связано с тем, что вместо трилогии Стига Ларссона о дерзкой хакерше продолжение картины снимал Федерико Альварес по произведению Давида Лагеркранца? Потому из этого произведения и получился сомнительный триллер?

Итак, хоть она, Лисбет Саландер и вынуждена скрываться от всего мира, но ее знают как защитницу всех угнетенных и униженных женщин. Теперь она, народная мстительница, зарабатывает себе на жизнь тем, что берет очень прибыльные заказы. Один из них и привел ее к своему прошлому, которое она так старалась забыть.

И вот тут начинаются все схватки, погони и драки, которые вызывают у зрителя негативные оценки. Ну какими же патронами снарядили автоматы и пистолеты, если пули лугко пробивают стены? И почему сын ученого восьми лет от роду помнит пароль к свехсекретной программе, разработанной его отцом? Нет, конечно, папа то уж точно все знает, да ведь его пристерили те самые "пауки", с которыми теперь сражается Лис.

Так что, как не крути, но скандинавская Бондиана с ее нестыковками сюжета не претендует на высокую оценку.

Еще больше материалов по теме: «Культура: Кинопробы»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Специалисты из Москвы и Питера обучат казанских руководителей работе с мигрантами
В 2019 году в Чувашии отремонтируют спортзалы в 30 сельских школах
В Татарстане телефонный террорист, «заминировавший» школу, приговорен к условному сроку
Каток в парке "Амазония" в Чебоксарах может не открыться этой зимой
В 2019 году на ремонт дорог в Набережных Челнах выделят 1,3 миллиарда рублей
В полуфинале Кубка России казанский "Зенит" сыграет с "Кузбассом" из Кемерово
В Татарстане на автомобильной дороге нашли гранату
В Чувашии пенсионер сбил пешехода на "зебре" и сам оказал ему первую помощь
За 2018 год в Татарстане реконструировали и построили 88 километров дорог
В Чувашии возбудили уголовное дело по факту падения столба на местного жителя
Казанцам предлагают выиграть путевку в Узбекистан
В Казани во время работ на высоте погиб рабочий
В Казани к зиме 2018-2019 для содержания дорог приготовили 567 единиц спецтехники
В Татарстане ищут мужчину, которого обвиняют в попытке изнасилования
В Казань в многоэтажном доме загорелась сауна
Новым руководителем антимонопольной службы Татарстана стал Айрат Шафигуллин
В Татарстане в столкновении "Ларгуса" и "десятки" погиб водитель одной из легковушек
Татарстанский Кыш Бабай теряет позиции: Он опустился на третье место по популярности среди зимних волшебников
В Казани стартовала совместная коллегия Министерств здравоохранений России и Белоруси
По итогам 9 месяцев 2018 года средняя зарплата в Казани превысила 43 тысячи рублей