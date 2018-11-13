2018-11-13T19:46:40+03:00
Общество

В Набережных Челнах пассажирам маршрутки выдавали сдачу не деньгами, а металлическими дисками

Уж очень они были похожи на настоящие 10-рублевые монеты, поэтому люди не сразу заметили подмену [видео]
Александр ЧЕРНОВ
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Фото: Миляуша ШакироваФото: Миляуша Шакирова
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Такой подмены 33-летняя жительница Набережных Челнов Миляуша Шакирова явно не ожидала. Нет, конечно, женщина в курсе различных трюков мошенников, о которых предупреждают и по телевизору, и по радио. Но, чтобы так!

Накануне Миляуша в свой выходной поехала в гости к сестре. Вечером она села на маршрутку №27 на остановке «АТС-50», как обычно купила билет, практически не глядя, взяла сдачу и спокойно вышла на остановке «Глобус».

- Когда по пути зашла в салон сотовой связи, чтобы положить деньги на мобильный телефон, начала считать мелочь, которую все это время держала в руке и поняла, что вместо десятирублевой монеты у меня в руках непонятный металлический кружок, - рассказала «КП-Казань» Миляуша Шакирова.

В Набережных Челнах пассажирам маршрутки выдавали сдачу странными металлическими дисками.соцсети

Расстроенная женщина посчитала, что такой способ оплаты в автобусе специально приберегли на вечернее время, чтобы пассажиры в сумерках не могли разглядеть, какие «деньги» им на самом деле дают.

В полицию Миляуша из-за каких-то 10 рублей решила не обращаться, да искать обманувшего ее перевозчика тоже не стала. Не исключено, кто-то из пассажиров сам расплатился за проезд такой монетой и ее просто решили «сплавить» тем же способом.

Диск, напоминающий монету, Миляуша оставила себе на память и теперь шутит, что будет играть с друзьями в «Орла и Решку».

К слову, под видео с этим непонятным металлическим диском, которое сестра женщин разместила в социальных сетях, еще несколько жителей Набережных Челнов написали, что стали жертвами таких же «денег». Они тоже не стали обращаться с жалобами в правоохранительные органы.

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