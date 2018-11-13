Как Казань за 106,7 миллиона рублей к Новому году украсят

Новогоднее оформление Казани в этом году обойдется бюджету города в 106,7 миллионов рублей. Соответствующий тендер появился на сайте госзакупок.

Согласно техническому заданию, будут оформлены мосты через Булак и на Танковом кольце, установлены несколько елок и создан ледовый городок. Казань по традиции осветят большим количеством гирлянд.

А так будут выглядеть мосты на Булаке. Фото: госзакупки

Новогодний вид моста на танковом кольце. Фото: госзакупки

В частности, 26,7 миллионов рублей будут потрачены на создание ледового городка у Центра семьи "Казан". Здесь разместятся трехметровые фигуры Деда Мороза и Снегурочки (высота вместе с подиумом), леядной лабиринт, десятиметровая центральная ледяная горка, две скоростные горки, две маленькие горки в виде медвежонка и слоненка, сцена, комната обогрева, скульптура "Ледяное сердце", панно "Городок", пять световых арок и торговые павильоны.

К слову, именно у "Чаши" в этом году планируют установить и главную елку города. Работать территория будет с момента создания до конца марта 2019 года.

На площади Тукая будут разбросаны 39 больших световых шаров, а улицу Пушкина украсят композиции из огромных снежинок и елей. На проспекте Универсиады в свою очередь появятся световые консоли.

На площади Тукая разбросают световые шары. Фото: госзакупки

В ходе оформления города не забудут и про любимые горожанами парки, а также скверы. Так, на выделенные деньги украсят площадь перед Акчарлаком, центральный парк культуры и отдыха имени Горького, парк "Черное озеро", сквер на площади Свободы, парк "Калейдоскоп", Горкинско-Ометьевский лес.

Также в список попали проспект Универсиады, улица Академика Парина, улица Марджани, улица Оренбургский тракт, улица Каюма Насыри и надземный пешеходный переход в районе поселка Первомайский.

Вот так будет украшена арка в виде буквы "М" на Оренбургском тракте. Фото: госзакупки

Световые консоли, которые разместятся на проспекте Универсиады. Фото: госзакупки

Исполнителя заявки выберут посредством аукциона 3 декабря. Казань он должен будет украсить не позднее 31 декабря текущего года.