Собственные пекарни сетей «Эссен» выпустили миллиардное изделие хлебобулочного ассортимента

Собственные пекарни сети «Эссен» опровергают суровые прогнозы экспертов рынка хлеба, которые прогнозируют стабильное снижение потребления хлеба в среднем на 2% в год, начиная с 2016 года.

Уже к концу 2018 года собственное производство сети гипермаркетов «Эссен» реализует около 200 000 000 единиц хлеба и иных кондитерских изделий. Иначе говоря, это на один день обеспечило бы сдобой Бразилию, население которой составляет около 200 миллионов человек.

Пекарни могут предложить широчайший ассортимент продукции в различных категориях. Это хлеба, багеты, батоны, пироги, ватрушки, пирожки, изделия из слоеного, песочного теста, кремовые изделия и продукция на заказ. Всего ассортимент составляет более 87 наименований.

К концу 2018 года компания получила прирост на 11% в категории пироги, на 17% в сегменте кремовых изделий. Эти результаты были достигнуты несмотря на общую тенденцию снижения потребления хлебобулочных изделий и тягу потребителя к правильному питанию.

Такие успешные показатели можно объяснить следующими факторами, над которыми работают сотрудники Собственного Производства сети «Эссен»:

• На настоящий момент сеть «Эссен» располагает 28 высокотехнологичными автоматизированными цехами, с полноценными складскими и производственными помещениями. В год пекарни реализуют продукции более чем на 350 миллионов рублей, это около 3% от годового объема гипермаркетов.

• Постоянное расширение и обновление ассортимента продукции для повышения спроса в условиях изменения потребительских предпочтений. Например, в сентябре на полках появился ассортимент слоеных косичек, меренги различных вкусов, батон ржано-пшеничный и иные новинки.

• Следование национальным традициям в изготовлении пирогов. Лидер продаж - татарские национальные пироги. На сегодняшний день это более 20 позиций. С среднем, реализация составляет 195 тысяч штук в месяц более чем на 10 миллионов рублей.

• Использование как традиционных технологий на заквасках и на опарах, так и новейшие технологии с ускоренным тестоведением. Внедряется использование ремесленных технологий без добавок.

• Возможность дать потребителю право выбора. В сетях «Эссен» около 50% хлебного ассортимента - это товары других производителей.

Яна Салтыкова, директор СП ООО «Оптовик»:

«Мы видим развитие рынка хлебобулочных изделий за счет спроса на нетрадиционные сорта продукции, с более сложной рецептурой, на зерновые виды хлебов. Сейчас, когда большинство людей стремятся следовать принципам правильного питания, наша стратегия развития будет направлена на использование ремесленных технологий и полный переход на традиционное тестоведение без добавок»

СПРАВКА

Сеть «Эссен» (ООО «Оптовик») - крупнейшая региональная сеть в ПФО. До 200 тысяч человек посещают торговые центры ежедневно. 87% покупателей стали держателями карты «Эссен. Моя Семья».

Основная география расположения магазинов: Республика Татарстан, а также Марий Эл, Башкирия, Удмуртия, Чувашия и Кировская область.

Годовой оборот за 2017 год по формату «гипермаркет» составил более 13,8 млрд. рублей.

Компания создана в 2003 году. За пятнадцать лет на рынке ритейла ООО «Оптовик» открыл 32 магазина «Эссен» различных форматов: гипермаркеты, универсамы, супермаркеты. ООО «Оптовик» работает с 541 федеральным и 247 региональными поставщиками. Более 32 тысяч различных наименований продукции представлено на полках магазинов сети.

За последние 5 лет в развитие компании было вложено более 1,5 млрд рублей.

Компания реализует ряд социальных проектов, помогающим незащищенным слоям населения.

Генеральный директор - Ахмадуллин Азамат Фанилович.