2018-11-13T19:46:04+03:00
Общество

НПФ: КАК НЕ ПОТЕРЯТЬ ПЕНСИОННЫЕ ДЕНЬГИ?

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- Я решила перевести свои пенсионные накопления в негосударственный пенсионный фонд. Но слышала, что при этом могу потерять часть денег. Неужели это правда? - Г. Юнусова, Набережные Челны.

Отвечает и. о. генерального директора АО «Национальный НПФ» Эльвира РОЗЯЕВА:

«Все зависит от периода формирования пенсионных накоплений в фонде. По действующему закону у граждан России есть право ежегодно менять страховщика по обязательному пенсионному страхованию. Но если это происходит чаще, чем один раз в 5 лет, то гражданин рискует потерять часть инвестиционного дохода.

В частности, в текущем 2018 году без потери дохода могут перейти граждане, которые заключили договор об обязательном пенсионном страховании в 2013 году, и он вступил в силу в 2014 году.

Впрочем, ваше решение досрочно перейти в другой фонд может стать экономически оправданным, если сравнить показатели доходности своего страховщика и того, кого вы выбрали.

Если выбранный вами НПФ на протяжении продолжительного периода показывает высокую доходность, то потери можно компенсировать лучшими инвестиционными показателями.

Так, например, Национальный НПФ за последние три года демонстрировал один из самых высоких показателей заработанной доходности - в среднем 11,8% годовых. А накопленная доходность Фонда за последние 9 лет значительно превышает уровень инфляции и составляет 125,25% (показатель инфляции за тот же период - 93,53%). Доходность Национального НПФ выше и показателей государственной управляющей компании - ВЭБа, которые составляют 96,12% и 69,09% по расширенному и консервативному портфелям соответственно.

В то же время сегодня существует достаточно большое количество негосударственных пенсионных фондов, показывающих невысокие или даже отрицательные показатели инвестиционного дохода. И их не так мало - из 16 крупнейших НПФ их больше трети».

Источник данных: npfrgs.ru, gks.ru, veb.ru.

ОА «Национальный НПФ». Лицензия № 288/2 от 7 июня 2007 г. (бессрочная). 111123 г. Москва, ул. Плеханова, д. 4. Перед заключением договора об обязательном пенсионном страховании ознакомьтесь с Уставом и Страховыми правилами Фонда. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходов в будущем. Государство не гарантирует доходности инвестирования средств пенсионных накоплений.

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