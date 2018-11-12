2018-11-12T19:20:24+03:00
Звезды

Ночью в Казани исполнитель главной роли в фильме «Гоголь» облил девушку водой и сравнил себя с Кашпировским

Александр Петров, выступив в качестве поэта, провел свой творческий вечер [фото]
Александр ЧЕРНОВ
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Александр Петров в сам читал стихи и слушал казанских поэтовАлександр Петров в сам читал стихи и слушал казанских поэтовФото: Александр ЧЕРНОВ
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Александр Петров, сыгравший главные роли в фильме «Гоголь», в сериалах «Полицейский с Рублевки» и «Звоните Дикаприо» провел поэтический вечер «Верь в стихи» в казанском торговом центре.

Несмотря на то, что его выступление было запланировано ближе к полуночи, на встречу с актером пришли более двух тысяч поклонников. Киноактер под аккомпанемент инди-группы из Костромы Ocean Jet прочитал стихи Владимира Маяковского и Бориса Пастернака. Также в программе Петрова были рассказы и стихотворения собственного сочинения в свойственной ему невростенической манере.

Когда актер понял, что зритель максимально к нему расположен, решил поставить эксперимент над казанскими чтецами. Одна из девушек настолько увлеклась его выступлением, что Петров предложил ей лечь на сцену, представить, что она находится на пляже и облил водой из бутылки, сравнив себя с Кашпировским.

Девушка сначала была шокирована, но потом поняла, что так и должно быть и еще более эмоционально начала декламировать свои рифмы.

На встрече оказалось много казанских поэтов, известных в студенческих кругах. Они пришли вместе с группами поддержки, которые скандированием призывали актера пригласить на сцену поэта Никиту или Лизу. Им актер прогнозировал большое будущее, предлагал бросить вуз и перебраться учиться в Москву.

- Я проходил это – в ГИТИСе у серьезных мастеров нет блата. Соберитесь компанией за ужином, выпейте по рюмочке и объясните парню, что ему надо ехать в Москву. Ну или скиньтесь на билет. Скажите парню, что он поступит сто пудов. Ведь сейчас талантливые люди не знают куда обращаться! Товарищ мой из Казани, Зульфат Закиров учился в ГИТИСе, - сказал актер.

Не будь аграрием, а будь поэтом - советовал актер студенту Фото: Александр ЧЕРНОВ

Не будь аграрием, а будь поэтом - советовал актер студентуФото: Александр ЧЕРНОВ

Когда Александр Петров понял, что не успеет прослушать всех желающих, пригласил выступить сразу несколько человек. Алия и Алексей признались на сцене, что познакомились друг с другом сегодня на поэтическом вечере. Но вместо того чтобы читать стихи по очереди, актер попросил их начать читать одновременно. В этот момент он вынуждал их то бегать по сцене, то сидеть и смотреть друг другу в глаза.

Когда актер максимально близко придвинул парня и девушку друг к другу, попросил молодую поэтессу прочитать стихи так, чтобы молодой человек понял - хочет она с ним быть вместе или нет. А после объявил со сцены «Это Александр Петров и «Давай поженимся!»

- Я недавно начал писать стихи и рассказы. Серьезно отношусь к этому. В будущем хотелось бы создать проект, где стихи и актерская игра будут жить вместе на одной сцене и взаимодействовать друг с другом. Может из этого выльется что-нибудь гипермасштабное. Надо стараться быть человеком, который интересно говорит и, чтобы выступление могло остаться в памяти зрителей, - рассказал Александр Петров.

Закончил свой поэтический эксперимент актер рассказом «Лифт» и произведением, которое никак не называется.

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