Имя Габдуллы Тукая в лидерах по голосованию на название аэропорта Казани

Определены топ имен, которыми могут быть названы международные аэропорты «Казань» и «Бегишево».

Так, согласно социологическому исследованию ВЦИОМ, свой выбор сделали более 100 тысяч жителей Татарстана.

О списке же лидеров стало известно на заседании Экспертного совета Общественной палаты России, на котором подсчитали голоса и подвели итоги первых этапов проекта «Великие имена России».

Итак, для аэропорта «Казань» лидерами голосования стали Габдулла Тукай, Андрей Туполев и Муса Джалиль, а для аэропорта «Бегишево» – Николай Лемаев, Дмитрий Менделеев, Салих Сайдашев и Иван Шишкин.

Отметим, что татарстанцы помимо портала госуслуг могут сделать свой выбор в пользу одного из «претендентов» в официальных группах проекта «ВКонтакте» и «Одноклассники».

Напомним, финальное голосование проходит и на сайте ВеликиеИмена.рф. Также это можно сделать по телефону «горячей линии» 8-800-707-93-17.