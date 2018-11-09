Самолет совершил вынужденную посадку в аэропорту "Казань"
По предварительным данным, произошел отказ одной из автоматических систем
Вынужденную посадку совершил самолет, вылетевший в АбаканФото: Из материалов пресс-службы
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Тревожное сообщение пришло из аэропорта "Казань" в пятницу, 9 марта. Самолет Embraer ERJ-135 (бортовой номер 02857), следовавший из аэропорта столицы Татарстана в Абакан, запросил вынужденную посадку, возвращаясь назад.
Борт приземлился в 20.54. На блоту самолета находились три члена экипажа и пять пассажиров. По предварительным данным, никто не пострадал.
По предварительным данным, во время полета произошёл отказ одной из автоматических систем. Информация уточняется.
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