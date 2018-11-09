Огонь Универсиады-2019 по улицам Казани пронесут 24 факелоносца: программа мероприятия и какие дороги перекроют

В субботу, 10 ноября, огонь зимней Универсиады-2019 по главным улицам Казани пронесут 24 факелоносца. Мероприятие начнется с концерта у Дворца земледельцев в 11.00. Сам же беговой этап запланирован на 11.30.

В общей сложности факелоносцам предстоит преодолеть 2,5 тысячи метров. Они пробегут вдоль Казанского Кремля, а после по улице Кремлевской до главного корпуса КФУ.

Отмечается в число факелоносцев вошли общественные деятели, активисты спорта, образования, молодежи и заслуженные деятели культуры. Известно, что нести этот огонь изначально хотели порядка 70 человек, но большинство из них было отсеяно экспертной комиссией.

На финише участников этафеты встретит губернатор Красноярского края Александр Усс и президент Татарстана Рустам Минниханов.

Отметим, что из-за мероприятия в центре Казани с 10.00 до 13.00 перекроют ряд улиц:

- проезд на улице Федосеевская (от дома №36 до улицы Батурина);

- улица Батурина (от улицы Кремлевская Набережная до Большой Красной);

- проезд от улицы Батурина до проспекта Шейнкмана, проспект Шейнкмана, улица Кремлевская (от площади Первого Мая до улицы Профессора Нужина);

- улица Чернышевского (от Профсоюзной до Дзержинского);

- улица Мусы Джалиля (от Рахматуллина до Дзержинского);

- улица Кави Наджми (от Рахматуллина до Дзержинского);

- улица Астрономическая (от Профсоюзной до Дзержинского);

- улица Лобачевского (от Дзержинского до Кремлевской);

- улица Университетская (от Профсоюзной до Кремлевской);

- улица Профессора Нужина (от дома №1 до Кремлевской).

Помимо этого, в этот период времени недоступной будет парковка у Дворца земледельцев.