2018-11-09T17:21:24+03:00
Общество

Певица Алсу подарит благотворительному фонду Казани миллион рублей

А все средства с ее выступления в столице Татарстана будут направлены в социальные учреждения республики
Александр ЧЕРНОВ
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Фото: instagram.com/alsou_aФото: instagram.com/alsou_a
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Народная артистка Татарстана, певица Алсу не часто устраивает сольные выступления. Свой первый концерт после длительной паузы в творчестве из-за декретного отпуска она представит именно в Казани – 10 ноября.

Алсу лично принимает участие в процессе подготовки своего шоу. Известно, что ее программа «Не молчи» будет насыщенна новыми песнями, танцами и костюмами от известных дизайнеров. Также ожидается, что певица выступит перед казанцами с приветственной речью и исполнит свои самые популярные хиты прошлых лет.

За день до концерта стало известно, что Алсу решила сделать концерт в «Татнефть-Арене» благотворительным. Все вырученные средства певица передаст на оказание помощи детским домам, интернатам, многодетным и малоимущим семьям, так же медицинским учреждениям и ветеранам Татарстана.

Кроме того, во время концерта народная артистка Татарстана и многодетная мама вручит сертификат на один миллион рублей представителям Фонда имени Анжелы Вавиловой, который помогает детям с онкологическими заболеваниями.

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