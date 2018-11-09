Певица Алсу подарит благотворительному фонду Казани миллион рублей

Народная артистка Татарстана, певица Алсу не часто устраивает сольные выступления. Свой первый концерт после длительной паузы в творчестве из-за декретного отпуска она представит именно в Казани – 10 ноября.

Алсу лично принимает участие в процессе подготовки своего шоу. Известно, что ее программа «Не молчи» будет насыщенна новыми песнями, танцами и костюмами от известных дизайнеров. Также ожидается, что певица выступит перед казанцами с приветственной речью и исполнит свои самые популярные хиты прошлых лет.

За день до концерта стало известно, что Алсу решила сделать концерт в «Татнефть-Арене» благотворительным. Все вырученные средства певица передаст на оказание помощи детским домам, интернатам, многодетным и малоимущим семьям, так же медицинским учреждениям и ветеранам Татарстана.

Кроме того, во время концерта народная артистка Татарстана и многодетная мама вручит сертификат на один миллион рублей представителям Фонда имени Анжелы Вавиловой, который помогает детям с онкологическими заболеваниями.