2018-11-09T16:31:27+03:00
Общество

Стало известно, когда в Татарстан придет зимняя погода

По словам казанского профессора, она уже запаздывает на 10 дней
Олег ЛУГОВОЙ
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С пятницы на субботу ожидается понижение температуры до -5 градусов.С пятницы на субботу ожидается понижение температуры до -5 градусов.Фото: Иван ПРОХОРОВ
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Климатическая зима придет в Татарстан уже 10 ноября, уверяет профессор КФУ Юрий Переведенцев. По его словам, она и так уже запаздывает на 10 дней.

- Зима начинается тогда, когда среднесуточные температуры становятся отрицательными. Такой переход должен быть к 1 ноября, но этого не случилось. Этот переход произойдет в ночь с пятницы на субботу. Ожидается понижение температуры до -5 градусов, - цитирует профессора информационно-издательский центр КФУ.

По заверениям Переведенцева, похолодание ожидается до следующего четверга. Оно происходит из-за того, что Татарстан попадает в зону южной периферии антициклона.

- Так, дневные температуры, согласно прогнозам Гидрометцентра России, будут достаточно низкими - до -4. А с субботы до вторника ночные температуры будут опускаться до -8, местами до -11 градусов, - отмечает профессор.

При этом самым холодным может стать конец этой недели и начало следующей. Ожидается, что в субботу, 10 ноября, днем в республике дело дойдет до -3 градусов, в воскресенье – до -4, а в понедельник и вторник – снова до -3 градусов. Что же касается осадков, то их вплоть до 15 ноября пока не предвидится.

- По сути, ближайшая неделя будет антициклональной, холодной, зимней. Без снега, что плохо для сельского хозяйства, - уверен профессор КФУ Юрий Переведенцев. - До 20 ноября, температуры в Татарстане будут ниже нормы на 4-5 градусов.

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