«Им начали говорить, что теперь я попаду в ад»: в Татарстане мать борется за детей со свекровью-евангелисткой и бывшим мужем

Вераника Нуруллина борется с бывшими мужем и свекровью за своих четверых детей. Сейчас пара в разводе, по решению суда опека над несовершеннолетними отдана матери, но отец и бабушка сменили замки на дверях квартиры. Веранику в итоге не пускают на порог.

А все потому, что, как утверждает Вераника, живут они не по светским законам, а по законам российской Церкви христиан веры евангельской.

Хотя начиналось все как у людей. Вераника и Эльдар встретились в Ижевске, поженились. В браке у пары родилось четверо детей – Ринат, Денар, Карим и Алина (имена детей изменены – Ред.). К слову, сейчас старшим сыновьям сейчас 15 и 14 лет, а младшим 9 и 7 лет.

Как вспоминает Вераника, семью обеспечивала она, муж предоставил ей право быть кормильцем. Только потом женщина поняла, что ее избранник предпочитал выпивку всему – ей, детям, работе. Трудиться Эльдар не желал все 13 лет. А тут еще и незапланированный переезд в Набережные Челны.

Это пришлось сделать по настоятельной просьбе свекрови Вераники – 60-летняя Анастасия Федоровна нуждалась в уходе после перенесенного инсульта. С мужем женщина развелась, и он отказался принимать участие в ее жизни.

КВАРТИРА И ЦЕРКОВЬ

К этому времени супруги успели обзавестись трехкомнатной квартирой. Но из-за переезда ее пришлось продать. На вырученные деньги Вераника рассчитывала купить отдельное от свекрови жилье. Но муж неожиданно для нее поставил ультиматум: «Пока не получу 450 тысяч рублей, ни одного документа не подпишу». А подпись его была нужна – сделку, где участвуют несовершеннолетние дети, сопровождали органы опеки. Веранике пришлось согласиться. В итоге финансов осталось только на то, чтобы выкупить две комнаты в квартире свекрови. При этом ни Вераника, ни ее муж в ней так и не зарегистрированы.

Получив те самые 450 тысяч рублей, Эльдар отвез их к своему отцу, который тогда достраивал дом. Вернулся мужчина домой со стойким запахом перегара.

Тогда Вераника в очередной раз потребовала от мужа найти работу. Тут неожиданно ее поддержала свекровь. Пришлось Эльдару отправляться на поиски. Но было уже поздно. Отношения между супругами уже дали серьезную трещину. Вераника съехала вместе с детьми на съемную квартиру.

- Свекровь очень верующий человек. Посещает в Набережных Челнах «Церковь Евангелия», - заявляет Вераника. – Сначала она пыталась привлечь к этому и меня с детьми, но я была категорически против. Муж первые годы относился к этому с иронией, но потом сам начал посещать вместе с матерью службы и изменился.

РАЗВОД

На развод Вераника подала после того, как супруг пропил вместе со своим дядей всю зарплату. Реакция с другой стороны была практические мгновенной. На двери квартиры сменили замки, Веранику, по ее словам, отлучили от детей и подали на нее иск на алименты.

Это заявление суд Набережных Челнов удовлетворил. Ситуацию смог изменить лишь встречный иск Вераники о определении места жительства детей вместе с ней. Окончательного решения по этому вопросу еще нет, между бывшими родственниками продолжаются баталии в стенах судов.

Сейчас Вераника вынуждена снимать комнату в общежитии. Работает она в ЖКУ, на работе на хорошем счету. По словам женщины, некоторое время экс-муж и его мать все же разрешали детям встречаться с матерью, а потом запретили. Вераника обратилась в органы опеки.

- Я просила, чтобы они взяли под свой контроль ситуацию, ведь это ненормально, когда дети 15 лет живут вместе с матерью, отец в их воспитании фактически не участвует, а потом они раз – и якобы не хотят меня видеть, - плачет женщина. – Но опека ответила мне, что побеседовала с отцом и бабушкой, что у детей все нормально, и они сами не хотят со мной встречаться.

«ТЫ ДОЛЖНА СЛУШАТЬСЯ ВО ВСЕМ МУЖА, ТЕРПЕТЬ И МОЛИТЬСЯ»

Вераника считает, что во всем виновата вера бабушки. По словам женщины, когда она еще только подумывала о расставании с мужем, свекровь ее жестко предупредила: «Тогда детей вовсе не увидишь. Ты должна слушаться во всем мужа, терпеть и молиться». К тому же, если вспомнимть, пенсионерку-евангелистку возмущало пенсионерку и то, что экс-сноха активно противилась вовлечению детей в лоно церкви. Избавившись же от Вераники, бабушка теперь заставляет внуков ходить на службы в церковь и жить, как того требует устав евангелистов.

- Как терпеть? Как она? Когда свекр ее и избивал, и пил, и она осталась без помощи, когда он сам решил ее бросить и развестись? Когда муж, зная, что дома есть нечего, что мать нуждается в лекарствах, впереди Новый год и детям нужны подарки, пропивает несколько десятков тысяч рублей вместе с дядей? - отчаянно вопрошает Вераника.

Весной 2018 года ее попытки поговорить с экс-родственниками закончились побоями. По словам Вераники, свекровь напала на нее в присутствии детей. При этом из-за юридической неграмотности женщина не подумала подавать в суд, хотя на руках имелась справка о нанесенных побоях.

В мае свекровь отправила детей в христианский лагерь от своей церкви. Тогда уже без них произошла очередная стычка между экс-родственниками, которая переросла в безобразную драку в комнате Вераники. Участвовали все – сама женщины, ее бывший муж и бывшая свекровь. Из-за численного перевеса больше всего досталось именно Веранике.

Тогда суд расценил все это как хулиганство, и назначил всем троим наказание в виде штрафов по пять тысяч рублей каждому.

«У ДЕТЕЙ НЕТ ВЫБОРА!»

В настоящее время Вераника опасается, что может окончательно потерять своих детей.

- Эта церковь, конечно, законом не запрещена, но то, что она влияет на сознание людей, тем более на детскую психику, это точно! – утверждает женщина. – Детям начали говорить, что теперь я попаду в ад, потому что бросила их отца, и если они будут жить со мной, то и им достанется такая участь. Посещают службы в этой церкви в обязательном порядке четыре раза в неделю. Вы можете представить, что внушают моим несовершеннолетним сыновьям и дочери эти люди? У детей нет выбора – они контролируются теперь только отцом и бабушкой, которая в этой церкви не последнее лицо!

Вераника: «Детям начали говорить, что теперь я попаду в ад, потому что бросила их отца, и если они будут жить со мной, то и им достанется такая участь»Фото: из личного архива героя публикации.

СТРАННАЯ ПРИВЫЧКА

И это еще не все. Вераники не дает покоя очень странная привычка свекрови. Бабушка на ночь берет в свою кровать внуков. При этом только мальчиков.

- Муж и сам рассказывал, что спал в одной кровати с матерью до 13-ти лет, - вздыхает Вераника. – Я запрещала ей, но она всегда игнорировала мои требования. Сначала брала с собой старшего сына, теперь – младшего, а ему уже девять лет! Почему органы опеки, которым я писала жалобы, не отреагировали на этот факт?

Как стало известно «КП-Казань», сейчас ситуацию Вераники Нуруллиной под свой контроль берет прокуратура Татарстана. Также этой историей заинтересовалась уполномоченный по правам ребенка в республике Гузель Удачина.