В Татарстане хоккеист из молодежки «Нефтехимика» винит полицейских в избиении

8 Нояб. 18:36 2018-11-08T18:53:43+03:00

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Житель Бугульмы подал заявление в правоохранительные органы о том, что его 18-летнего брата, хоккеиста Раиля Мустафина избили сотрудники полиции. По его словам, 2 ноября шестеро правоохранителей напали на игрока молодежки нижнекамского «Нефтехимика» в ночном клубе. В результате чего молодому человеку пришлось обратиться в больницу. Раиль оказался на койке и теперь его спортивная карьера под угрозой.

По данному факту МВД Татарстана довольно оперативно провело внутреннюю проверку. Так, согласно ей, пострадавший хоккеист сам затеял скандал.

В ведомстве утверждают, что Мустафин в тот вечер пришел в ночной клуб «Барвиха» выяснять отношения со своей бывшей девушкой, которая устроилась туда на работу. В ходе этих разборок в гардеробе хоккеист стал насильно вытаскивать девушку на улицу. Когда она сопротивлялась, Мустафин задел одного из посетителей клуба. Мужчина сделал спортсмену замечание. На что тот сбил его с ног, ударив кулаком в лицо. На помощь товарищу поспешили его друзья, но остановить разъяренного хоккеиста не смогли - тот сбежал, при этом повредив стеклянную дверь. Этими посетителями оказались сотрудники полиции, отдыхавшими в свое свободное время.

- Пострадавший полицейский с полученными телесными повреждениями обратился в медучреждение за помощью, - сообщили в пресс-службе МВД Татарстана. - В то время пока коллеги пострадавшего полицейского пытались установить местонахождение инициатора конфликта и задержать его, нарушитель правопорядка уже обратился в приемный покой ЦРБ с жалобой на боль в руке, головокружение, ссадины и был госпитализирован. Врачам молодой человек сообщил, что его избили неизвестные.

Когда же к спортсмену приехали полицейские, то он и вовсе отказался с ними разговаривать, а также проходить судебно-медицинскую экспертизу.

Как выяснилось потом, нападающий молодежки нижнекамского «Нефтехимика» в прошлом году привлекался к административной ответственности за побои.

- Проведенная проверка не обнаружила нарушений законности в действиях полицейских, - в свою очередь подчеркивают в пресс-службе МВД Татарстана. - Все имеющиеся материалы проверки направлены в следственный комитет республики для принятия процессуального решения.

Тем временем собственный источники «КП-Казань» в хоккейной среде объяснили возможные причины поданного родственниками спортсмена заявления.

- Парень не отличается хорошей дисциплиной. В связи с его поведением его уже не раз предупреждали о возможности расторжения с ним контракта, - пояснил источник. - Скорее всего, он загулял, пропустил тренировку, да и за драку в клубе его бы не поощрили.

Вероятно, что именно из-за последнего парень решил, как на льду, перейти в нападение. Вот только в этот раз не на хоккеистов из другого клуба, а на полицейских.