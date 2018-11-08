В Татарстане многодетную мать будут судить за убийство и захоронение экс-мужа в малиннике
Расследование уголовного дела об убийстве, возбужденного в отношении 32-летней Ольги Стерлядевой, завершено. Теперь судьбу многодетной матери решит суд.
Ольга даже после развода со своим 32-летним мужем Андреем продолжала жить с ним в одном доме села Старое Сляково Агрызского района. Отношения между экс-супругами были натянутыми.
В итоге в ночь на 7 июня этого года, по версии следствия, женщина взяла топор и зарубила им спящего Андрея. После сбросила его тело в подпол, где расчленила с помощью все того же топора и «болгарки».
Пока никто не задавал вопросов о том, куда делся Андрей, его бывшая жена успела закрутить роман с жителем Сарапула и отправиться к нему в гости.
Когда родители убитого долго не могли с ним связаться, то забили тревогу. Они написали заявление в полицию, и Ольгу вызвали для беседы.
- К этому времени женщина уже находилась в Набережных Челнах, где проходил лечение ее сын, - рассказали в следственном комитете Татарстана.
Как полагают следователи, Ольга оставила мальчика одного в больнице и выехала домой. Там она тайно перезахоронила останки отца своих детей в огороде, закопав их в малиннике.
Вот только во время одного из допросов женщина не выдержала и призналась в расправе над бывшим мужем.
- Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, - сообщили в следственном комитете Татарстана.
На данный момент Ольга Стерлядева находится под стражей.