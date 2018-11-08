В Казани ночью вандалы ногами повредили несколько автомобилей
Утром 8 ноября в столице Татарстана жители улицы Парина обнаружили, что ночью у их машин кто-то сломал боковые зеркала. По словам горожан, они тотчас же обратились в полицию.
Камеры видеонаблюдения, установленные на доме, запечатлели компанию молодых людей, которые прогуливались вдоль припаркованных машин и ногой били по их зеркалам. После того, как у автомобиля срабатывала сигнализация, парни перебегали к следующему, и снова все повторяли.
В Казани ночью на улице Парина вандалы повредили несколько автомобилей.
Изуродовав, таким образом, несколько транспортных средств, вандалы покинули двор. Сейчас выясняется сумма нанесенного ущерба, и идет поиск правонарушителей.
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