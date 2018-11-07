8 ноября четыре района Казани оставят без света

СЕГОДНЯ 13:59 2018-11-07T15:34:16+03:00

Электричества не будет и в частном секторе. Фото: Мария ЛЕНЦ

Отключения связаны с плановым ремонтом и техническим обслуживанием оборудования

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Так, с 8.00 до 11.00 обесточат Вахитовский район: ул.Петербургская, 62, 64, 70, 72, 78.

С 9.00 до 17.00 света не будет по адресам: ул.Астрономическая, 8, ул.Баумана, 70, 72, 74, 76, 78, ул.Островского, 23, 31, 35.

А с 13.00 до 17.00 отключат дом №1 по ул.Зеленая.

С 8.30 до 17.00 свет пропадет в Кировском районе: ул.Магазинная, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 23а, 25, 27, 44, 31, 33, 26, 46, ул.Тепловозников, 21, 23, 25, 27, 29, 33, 32, 35, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 37, 17, 19, ул.Ферганская, 2, 4, 6, 8, 24, 26, 19, 14, 12, 14а, 16, 18, 20.

С 9.00 до 17.00 потемнеет в домах поселка Борисково по улицам 2-я Землемерная, Горийская, Запорожская, Пожарная, Прибрежная, Цветочная.

В это же время света не будет и в поселке Салмачи по улицам: 1-я Зеленая, 3-я Зеленая, 3-я Зеленая, 4-я Зеленая, Абдуллы Алиша, Зеленая, Малая, Мира, Молодежная, Новая, Овражная, Сабантуй, Сайдаша, Солнечная, Тигез, Тихая, Тукая, Мирхайдара Файзи, переулок Цветный, Центральная, Юбилейная.

С 9.00 до 18.00 обесточат и поселок Дербышки Советского района, а именно свет отключат в домах садовых товариществ «Вишенка», «Горизонт» и «Подлужный».

Кроме того, на этот период времени запанировано отключение в поселке Константиновка по адресам: ул.Заречная, 1а, 3б, ул.Интернациональная, 5а, 9в, 11,11а, 12, 13, 13а, 13б, 14, 15, 16, 16а, 16б, 17, 18, 19, 20, 21, 22,23, 24, 25, 25а, 26, 27, 28, 29, 30, 43, 43а.

А с 9.00 до 18.00 электричество пропадет и в поселке Лесная Поляна по улицам Изгелек, Казан яшьляре, Лучистая и Пейзажная.

Также в это время свет отключат в поселке Радужный по улицам: Загоскина, Коринфского, Райская, Тенишева, Хлебникова и в поселке Самосырово в частном секторе по улицам Дорожная, переулок Зеленый, Мира, Молодежная, Мухамедьярова, переулок Солнечный, Овражная, Огородная, Умырзая.