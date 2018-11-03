Татьяна Навка об истории создания мюзикла «Руслан и Людмила» и матери, которую она привезла в Казань

3 Нояб. 14:00 2018-11-07T11:33:34+03:00

Трехкратная чемпионка России и Европы, двукратная чемпионка мира и олимпийская чемпионка дала пресс-конференцию перед премьерой своего шоу в столице Татарстана [фото]

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В пятницу, 2 ноября, в Казани состоялась долгожданная премьера мюзикла на льду «Руслан и Людмила».

- Неожиданно для нас это все случилось, - рассказала перед выступлением автор идеи постановки и продюсер Татьяна Навка. – Казань для нас второй город после Сочи, которому посчастливилось увидеть наших «Руслана и Людмилу». Я рада видеть ваш прекрасный город. Мы здесь уже лет семь, наверное, не были, но стены «Татнефть Арены» для нас все еще родные. Я знаю, что и сегодня, и завтра нас ждет полный зал. Этот факт доказывает, что люди соскучились по фигурному катанию также сильно, как и мы соскучились по Казани.

Долгожданная премьера мюзикла на льду "Руслан и Людмила состоялась в Казани 2 ноябряФото: Алина ГАБДУЛИНА

Говоря об истории создания шоу, Навка отметила, что эта идея посещала ее уже давно, но смелости она набралась лишь спустя определенное время. Она рискнула и осталась победителем.

- Читая сказку «Руслан и Людмила» своей младшей дочери на ночь, я вдруг поняла, что это - именно то произведение, которое никто и никогда еще не делал на льду. К тому же, последняя экранизация произведения была уже давным-давно, несмотря на то, что оно очень важно для наших детей. И, знаете, я сама тогда вдруг осознала, что не знаю толком этой сказки. Мне нестерпимо захотелось подарить эту историю дочке, - сказала Татьяна.

Также она призналась, что главной идеей постановки стало желание показать классику современному поколению.

- Вы сами видите насколько это масштабное мероприятие. Очень тяжело выезжать с одним-двумя спектаклями в разные города, - сказала Навка, - Это требует огромных сил и затрат. Каждая площадка - абсолютно другое шоу. Мы репетируем уже второй день специально для Казани. Мы все подстраивали именно под эту арену. До нас здесь около месяца работали технические специалисты, которые приезжали сюда заранее, все просчитывали. Несмотря на то, как это было сложно, мы благодарны этому городу и администрации данного ледового дворца за приглашение, помощь и несколько свободных дней, в которые горожане смогут нас увидеть.

Новоиспеченный продюсер также выразила благодарность всем тем, кто помог ей показать свою работу жителям КазаниФото: Алина ГАБДУЛИНА

Интересно, что в Казань Татьяна Навка приехала не только со своей командой (порядка 40 фигуристов и 100 человек технического персонала – Ред.), но и со своей матерью.

- Моя мама никогда не была в этом прекрасном городе и буквально за два дня до отъезда говорит, мол, ну как же так. В общем, я не отказалась и вот она с нами. Скоро мы поедем все вместе на экскурсию. Ее функция в этой поездке? Ее функция очень проста - увидеть этот безумно красивый край и быть счастливой, - поделилась Татьяна.