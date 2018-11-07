Министр спорта России в Казани поддержал президента Татарстана в его идее вернуть пиво на стадионы

7 Нояб. 16:09 2018-11-07T16:29:14+03:00

Павел Колобков заявил, что этот пенный напиток не влияет на поведение болельщиков

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Министр спорта России Павел Колобков 7 ноября по прибытию в Казань в разговоре с журналистами заявил, что не против возврата на спортивные арены пива. По его словам, наличие слабоалкогольного напитка на стадионах никак не повлияет на поведение фанатов.

При этом Колобков поспешил отметить, что наличие алкоголя непременно должно идти рядом с соответствующей организацией его продажи и обеспечением безопасности.

Напомним, идею возвращения пива на спортивные объекты выдвигал президент Татарстана Рустам Минниханов. Тогда Президент России Владимир Путин на это шутливо отметил, что, скорее всего, в Татарстане пиво любят даже больше, чем в России в целом, и пообещал рассмотреть этот вопрос.

Отметим, что информация о том, что Министерство спорта России разрабатывает предложение, которое удовлетворит и любителей пенного напитка, и ценителей здорового образа жизни, начала появляться в конце сентября текущего года. Однако тогда точно не было ясно, какого мнения придерживается сам Павел Колобков.

Напомним, что в России пиво на спортивных объектах не продают аж с 1 января 2003 года. Ненадолго запрет снимали этим летом, когда страна принимала Чемпионат мира по футболу.