В Казани состоялся предпремьерный показ нового фантастического комедийного фильма ужасов

1 Нояб. 09:40 2018-11-05T14:57:58+03:00

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Первая картина «Ужастики» вышла на экраны России еще в 2015 году. Создали ее по мотивам одноимённой серии детских книг писателя Р. Л. Стайна. Сиксел вышел осенью 2018 года, и первые просмотры ленты в России уже получили позитивные отклики от тех, для кого он и был предназначен – детей и подростков.

Итак, главным героям в фильме, которых исполняют Венди Маклендон-Кови, Мэдисон Исман, Джереми Рэй Тейлор, Калил Харрис, Крис Парнелл и Кен Джонг, предстоит справиться с потусторонними силами, чтобы защитить себя, своих родных и жителей родного городка от фантазий Слэппи – куклы-чревовещателя. Это единственный персонаж, который перебрался в «Ужастики-2». Да, те, кто в 2015 году видел начало, рассчитывали увидеть продолжение. Ведь мальчика-невидимку так и не нашли, логичнее было бы продолжить версию в новой картине. Вот только сценаристы решили иначе, и в этом все интрига «Ужастиков-2».

Главные герои фильмаФото: кадр из фильма

Надо сразу сказать, что целевая аудитория – дети и подростки, приняли картину очень положительно. Они не знали тех, кто составлял героев первой ленты, оттого присутствие новых нисколько не испортило впечатления. Те, кто постарше, отмечали повторяющиеся сцены, трюки, диалоги из самого первого фильма, но это прошло вскользь. В целом можно не переживать – все эти монстры и ведьмы, гигантский паук и мумии, всадник без головы и сражающиеся тыквы совсем не страшные. Создатели фильма изобразили и сделали эти персонажами такими аккуратными и так вкусно, что смотреть на все это изобилие оживших чудовищ даже приятно. Хотелось бы отметить фишку этой ленты. Сейчас это жевательные мишки Гамми, если в фильме 2015 года это были гномики, то сейчас это милые мармеладки.

Все монстры фильма - вполне симпатичные персонажиФото: кадр из фильма

Помимо борьбы с ожившими персонажами сказок и мифов, героям пришлось заниматься и восстановлением личных отношений в собственной семье, возвращать любовь своей матери. Все это сплачивает семью.

В целом фильм заслужил свои позитивные оценки и лайки зрителей. Тем более, что финал так и говорит: «Ждите продолжения, ждите»!