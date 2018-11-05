В Набережных Челнах подросток спас котенка, провалившегося в обшивку магазина

СЕГОДНЯ 12:36 2018-11-05T13:46:07+03:00

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Продавцы и жители дома 37/20-Б, где расположен магазин, в Набережных Челнах в воскресенье 4 ноября потеряли покой. Где-то очень близко жалобно мяукал котенок, но его долго не могли найти. Оказалось, что крохотный котик провалился под обшивку магазина, и достать его самостоятельно жильцам не удавалось.

Вот такой малыш сильно плакал, провалившись в щель обшивкиФото: соцсети

Люди предпринимали многочисленные попытки вызволить пленника, но они были неудачными. ЖЭУ не работал - праздники. Очевидцы позвонили по телефону "112", чтобы вызвать команду спасателей, но, как сообщют жильцы дома, им там отказали: "Мы спасаем людей".

Вот так подросток спас котенка.Фото: соцсети

В соцсетях за операцией по спасению котенка наблюдали жители Набережных Челнов. В короткие сроки под постом о помощи набралось 180 комментариев. Люди публиковали много советов, как можно достать котенка. В числе предложений, например было забросить котенку сосисок, а когда он зацепится зубами, потянуть за них. Нашлись и те, кто был готов приехать и вызволить котенка.

Один из читателей паблика - 14-летний Арсений Васенин, прочитав ленту, помчался на помощь.

Подросток залез на крышу, смог открутить крепления обшивки, и достал котенка. Ему помогал прохожий - мужчина по имени Руслан. При этом мальчик разбил экран своего телефона и потерял браслет с руки.

Обшивку пришлось повредить для спасения животного.Фото: соцсети

- Он был очень маленький!!! - описывает историю сам Арсений. - Он бы там точно погиб.

Малыша забрала домой местная жительница.

Котенка обогрели дома у местной жительницы.Фото: соцсети

Сам Арсений решает вопрос с родителями, хочет забрать котенка себе домой. Тем временем в паблике его благодарят жители автограда за спасение животного.

Арсений - активный школьник города. На фото вместе с мэром Набережных Челнов Наилем Магдеевым.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

А жители Набережных Челнов решили скинуться и купить подростку новый телефон. Еще они обсуждают, кто же теперь починит обшивку. Есть мастера, которые пообещали это сделать.