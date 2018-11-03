2018-11-03T15:19:24+03:00
Общество

В Казани состоялась премьера мюзикла на льду "Руслан и Людмила"

Шоу будет проходить в ледовом дворце "Татнефть Арена" вплоть до 5 ноября [фото]
Алина ГАБДУЛИНА
Поделиться:
Портрет Филиппа Киркорова так и не дал зрителям полностью погрузиться в мир волшебной сказкиПортрет Филиппа Киркорова так и не дал зрителям полностью погрузиться в мир волшебной сказкиФото: Алина ГАБДУЛИНА
Изменить размер текста:

2 ноября в Казани наконец-то состоялась долгожданная премьера мюзикла на льду "Руслан и Людмила". Ледовый дворец "Татнефть Арена" был почти полон, а в коридоре во время антракта и после представления было не протолкнуться. Однако никто не возмущался - все улыбались друг другу и вслух восхищались увиденным шоу.

Как редко режиссерам удается экранизировать произведение, еще реже - поставить его сцене. Перенести действие классической сказки на лед еще недавно казалось всем просто невыполнимой задачей. Однако таких Руслана и Людмилу Александр Сергеевич Пушкин бы оценил.

- Когда я начинала, мои конкурентные коллеги говорили: "Ты с ума сошла! Зачем тебе это надо? Это же так сложно. Это ужас как сложно, - призналась автор идеи, продюсер и вместе с тем исполнительница роли Людмилы олимпийская чемпионка Татьяна Навка.

Автором идеи, продюсером и исполнительницей главное роли выступила олимпийская чемпионка Татьяна Навка Фото: Алина ГАБДУЛИНА

Автором идеи, продюсером и исполнительницей главное роли выступила олимпийская чемпионка Татьяна НавкаФото: Алина ГАБДУЛИНА

Несмотря на все отговорки и трудности, мюзикл на льду был создан и по праву заслужил всех тех аплодисментов, которые словно град сыпались на спортсменов в этот вечер. На роль Руслана в шоу был приглашен пятикратный чемпион США, многократный победитель чемпионата Четырех континентов Петр Чернышев, а роль князя Владимира талантливо исполнил олимпийский чемпион Виктор Петренко. В общей сложности, в программе участвуют порядка 40 фигуристов. Да, на премьере были и досадные падения на лед, но они не испортили впечатления.

Это еще только полсюрприза. Ведущие музыкальные партии в постановке исполняют Ани Лорак, Алексей Панайотов и Филипп Киркоров. Кстати о нем. Не бывает ничего идеального - это неоспоримый факт. Вот и атмосферу сказки немного подпортил непонятно для чего взявшийся портрет короля российской эстрады. Только-только ты оставляешь все проблемы и суету современного мира где-то далеко-далеко и полностью уходишь в мир Пушкина, на льду возникает картина, на которой изображен Филипп Бедросович. А Людмила так припадает к портрету, что волей-неволей шутишь про себя, переименовывая мюзикл в "Филипп и Людмила". В секунду этот факт возвращает зрителей из волшебного мира в реальность, чего не очень-то хотелось в этот вечер.

Но один минус, безусловно, побеждают десятки плюсов. Среди них восхитительные спецэффекты, сложные акробатические прыжки, завораживающая хореография, яркие костюмы, красивая музыка. Помимо этого, в мюзикл органично вписались полеты артистов в воздухе, фейерверки, красочные 3D-проекции и непосредственное общение героев со зрителями.

Следующим детищем Татьяны Навки станет постановка "Аленький цветочек" Фото: Алина ГАБДУЛИНА

Следующим детищем Татьяны Навки станет постановка "Аленький цветочек"Фото: Алина ГАБДУЛИНА

Все те, кто остался в восторге от шоу, не останутся равнодушными и к новости, что в скором времени Татьяна Навка поставит на льду "Аленький цветочек". Однако и это будет не конец. Во время пресс-конференции для представителей СМИ новоиспеченный продюсер дала понять: она параллельно думает и о третьем шоу! Подробностей Навка разглашать не стала, но очевидно, что это тоже будет постановка на льду какой-то детской сказки. В любом случаи, надеемся, что у казанских любителей хорошо провести время будет шанс увидеть и это шоу.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
В Казани студенты провели флешмоб в поддержку народного участкового из Татарстана
В Казани будут судить трейдера за мошенничество на 700 миллионов рублей
С начала 2018 года бюджет Чувашии получил более 39,5 миллиардов рублей доходов
В Казани автобус насмерть сбил пешехода
В Чебоксарах задержали уличного «боксера», нападавшего на пенсионеров
Во время пожара в Казани были спасены пять человек, один из них ребенок
В Чувашии в лобовом столкновении двух легковушек один человек погиб, один пострадал
В Татарстане закончили капремонт 440 многоквартирных домов
В Татарстане пьяный водитель сбил трех подростков: два из них погибли
Казанская горничная стала лучшей в России
Мэрия Казани: ветеран живущая без воды и туалета не может претендовать на улучшение условий за счет бюджета
В Татарстане пенсионерка упала в обморок, после того как ее оштрафовали инспекторы ГАИ
МЧС Татарстана: температура воды на реках и озерах уже близка к зимней
Казанцы на Хэллоуин сдали 70 литров крови