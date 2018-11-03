В Казани состоялась премьера мюзикла на льду "Руслан и Людмила"

СЕГОДНЯ 14:29 2018-11-03T15:19:24+03:00

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2 ноября в Казани наконец-то состоялась долгожданная премьера мюзикла на льду "Руслан и Людмила". Ледовый дворец "Татнефть Арена" был почти полон, а в коридоре во время антракта и после представления было не протолкнуться. Однако никто не возмущался - все улыбались друг другу и вслух восхищались увиденным шоу.

Как редко режиссерам удается экранизировать произведение, еще реже - поставить его сцене. Перенести действие классической сказки на лед еще недавно казалось всем просто невыполнимой задачей. Однако таких Руслана и Людмилу Александр Сергеевич Пушкин бы оценил.

- Когда я начинала, мои конкурентные коллеги говорили: "Ты с ума сошла! Зачем тебе это надо? Это же так сложно. Это ужас как сложно, - призналась автор идеи, продюсер и вместе с тем исполнительница роли Людмилы олимпийская чемпионка Татьяна Навка.

Автором идеи, продюсером и исполнительницей главное роли выступила олимпийская чемпионка Татьяна НавкаФото: Алина ГАБДУЛИНА

Несмотря на все отговорки и трудности, мюзикл на льду был создан и по праву заслужил всех тех аплодисментов, которые словно град сыпались на спортсменов в этот вечер. На роль Руслана в шоу был приглашен пятикратный чемпион США, многократный победитель чемпионата Четырех континентов Петр Чернышев, а роль князя Владимира талантливо исполнил олимпийский чемпион Виктор Петренко. В общей сложности, в программе участвуют порядка 40 фигуристов. Да, на премьере были и досадные падения на лед, но они не испортили впечатления.

Это еще только полсюрприза. Ведущие музыкальные партии в постановке исполняют Ани Лорак, Алексей Панайотов и Филипп Киркоров. Кстати о нем. Не бывает ничего идеального - это неоспоримый факт. Вот и атмосферу сказки немного подпортил непонятно для чего взявшийся портрет короля российской эстрады. Только-только ты оставляешь все проблемы и суету современного мира где-то далеко-далеко и полностью уходишь в мир Пушкина, на льду возникает картина, на которой изображен Филипп Бедросович. А Людмила так припадает к портрету, что волей-неволей шутишь про себя, переименовывая мюзикл в "Филипп и Людмила". В секунду этот факт возвращает зрителей из волшебного мира в реальность, чего не очень-то хотелось в этот вечер.

Но один минус, безусловно, побеждают десятки плюсов. Среди них восхитительные спецэффекты, сложные акробатические прыжки, завораживающая хореография, яркие костюмы, красивая музыка. Помимо этого, в мюзикл органично вписались полеты артистов в воздухе, фейерверки, красочные 3D-проекции и непосредственное общение героев со зрителями.

Следующим детищем Татьяны Навки станет постановка "Аленький цветочек"Фото: Алина ГАБДУЛИНА

Все те, кто остался в восторге от шоу, не останутся равнодушными и к новости, что в скором времени Татьяна Навка поставит на льду "Аленький цветочек". Однако и это будет не конец. Во время пресс-конференции для представителей СМИ новоиспеченный продюсер дала понять: она параллельно думает и о третьем шоу! Подробностей Навка разглашать не стала, но очевидно, что это тоже будет постановка на льду какой-то детской сказки. В любом случаи, надеемся, что у казанских любителей хорошо провести время будет шанс увидеть и это шоу.