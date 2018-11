В Казани пройдет концерт Стинга и Шегги

30 Окт. 15:00 2018-11-02T11:10:58+03:00

В столице Татарстана пройдет концерт мировых звезд Стинга и Шерри. Мероприятие состоится в рамках продолжения европейского тура исполнителей по Европе и Северной Америке. В России невероятно динамичные шоу пройдут в четырех городах – Екатеринбурге, Казани, Санкт-Петербурге и Москве.

Двухчасовое музыкальное путешествие названо одним из самых ожидаемых концертов года: два известнейших музыканта представят в России песни из недавно вышедшего альбома «44/876» (A&M/Interscope Records), а также исполнят любимые всеми хиты - "Every Breath You Take," "Englishman In New York," "Message In A Bottle,” “It Wasn’t Me,” "Mr. Boombastic" и "Angel”.

Российский тур Стинга и Шегги начнется 5 ноября в Екатеринбурге в Екатеринбург-ЭКСПО, 7 ноября музыканты отправятся в Казань (Татнефть Арена), 9 ноября петербуржцев ожидает блистательное шоу в Ледовом Дворце и завершится тур 11 ноября в Москве в Олимпийском.

Новый хит Стинга и Шегги «Don't Make Me Wait» моментально занял первое место в чарте Billboard, став посвящением музыке и культуре Карибских островов. Название альбома - это телефонный код Британии – 44 (родина Стинга) и 876 – код Ямайки, где родился Шегги. Там же Стинг написал свой легендарный хит, уже ставший классикой - “Every Breath You Take”.

Песни “Don’t Make Me Wait,” “Morning is Coming,” и “Gotta Get Back My Baby” из нового альбома – это общая страсть Стинга и Шегги к музыке регги, ее стилю, легкости и спонтанности. К музыке вне времени, необычной и в то же время такой яркой, солнечной и гармоничной, как сама Ямайка.

25 мая на A&M/Interscope Records вышел альбом «44/876»: The Remixes, куда вошли как ремиксы на песни с альбома «44/876», так и совместно исполненные песни с разными артистами: Chris Baio из Vampire Weekend, с бразильским дуэтом Tropkillaz, Cherry Cherry Boom Boom (Madonna, Lady Gaga), а также с продюсером-обладателем премии Грэмми - Dave Audé.

В этом туре «44/876» на сцене к Стингу и Шегги присоединятся такие музыканты, как Dominic Miller (гитара), Josh Freese (ударные) и Rufus Miller (гитара) из группы Стинга, а также члены группы Шегги - Melissa Musique (бэк-вокал), Gene Noble (бэк-вокал) и Kevon Webster (клавишные).