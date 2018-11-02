Tele2 развивает ритейл с помощью Big Data

СЕГОДНЯ 14:31 2018-11-02T14:32:00+03:00

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Мобильный оператор Tele2 продолжает развитие розничной сети в Татарстане. Географию размещения новых салонов связи оператор формирует, используя технологии Big Data. В этом году на основании анализа обезличенных данных Tele2 увеличила число фирменных точек продаж и обслуживания в регионе до 92.

Tele2 использует решения Big Data для развития розничной сети и открытия новых салонов на территории республики Татарстана. Технология позволяет анализировать обезличенные данные о пешеходном трафике, времени нахождения абонентов в конкретном районе и другие показатели. Благодаря аналитике больших данных оператор размещает новые салоны связи в наиболее трафиковых и удобных для абонентов локациях. Так, в этом году на территории Татарстана открылись еще 14 новых салона оператора:

– г. Казань, ул. Декабристов, 133

– г. Казань, ул. Декабристов, 187/42

- г. Казань, ул. Гудованцева (остановочный павильон)

- г. Казань, ул. Чуйкова, 69

- г. Казань, ул. Татарстан, 9А

- г. Казань, ул. Дементьева, 33

- г. Набережные Челны, пр. Вахитова, 16 А (напротив ТЦ «Глобус»)

- г. Набережные Челны, ул. Ш.Усманова, 38А

- г. Набережные Челны, ул. 45 комплекс, 4/1 (ТЦ «На Пушкинской»)

- г. Нижнекамск, пр. Химиков, 18

- г. Уруссу, ул. Пушкина, 81

- г. Тетюши, ул. Ленина, 64

- г. Буинск, ул. Космовского, 79

- г. Осиново, ул. Садовая, 9 (ТЦ «Радужный»)

Таким образом, общее количество фирменных точек продаж и обслуживания в области выросло до 92.

Салоны связи на сегодняшний день остаются основным каналом продаж и обслуживания Tele2. Среднемесячный трафик посетителей розничной сети компании в Татарстане за текущий год вырос еще на 10%.

Основная часть посетителей, являясь действующими абонентами Tele2, приходят в салоны для решения процедурных вопросов клиентского обслуживания – получить детализацию счета, заменить SIM-карту, активировать дополнительную услугу. На втором месте рейтинга оказались жители республики, интересующиеся развлекательными сервисами оператора. На третьем месте – действующие клиенты других операторов, которые приняли решение перейти в сеть Tele2 по MNP. Четвертую и пятую позицию с минимальной разницей поделили посетители, которые обращались с вопросами об актуальных тарифных предложениях и об акции «Гарантия лучшей цены».

Tele2

Tele2 – оператор сотовой связи, который работает в России с 2003 года. Сегодня компания оказывает услуги в 65 регионах страны, включая Москву и Московскую область. По итогам 2017 года абонентская база компании составила 40,6 миллиона пользователей. Продуктовый портфель Tele2 включает простые и удобные предложения как для физических лиц, так и для корпоративных клиентов. Оператор гарантирует высокое качество услуг и отличный уровень клиентского сервиса.

Tele2 лидирует в телеком-отрасли по индексу NPS (Net Promoter Score) – готовности пользователей рекомендовать услуги компании. По итогам I полугодия 2018 года показатель NPS составил 44%, что превосходит результат ближайшего конкурента на 15%. Реализуя стратегию lifestyle enabler, Tele2 выходит за рамки телекома и создает новую экосистему мобильных сервисов. В партнерстве с компаниями из других отраслей оператор предлагает инновационные продукты, которые отражают предпочтения абонентов и поддерживают их стиль жизни.

Больше информации о Tele2 на корпоративном сайте и в социальных сетях:

Tele2

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