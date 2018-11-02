Жительница Казани, которую почти год лечили не от того вида рака, умерла в Турции

СЕГОДНЯ 13:54 2018-11-02T14:37:24+03:00

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2 ноября в 4.50 остановилось сердце жительницы Казани Лилии Нуруллиной, которая больше года боролась с раком. Случилось это в одной из больниц Турции, куда женщина отправилась на лечение. 30 октября ее прооперировали, два дня она провела, подключенная к аппарату искусственной вентиляции легких, а на третий - скончалась.

- Нашего АНГЕЛОЧКА больше с нами нет... в 4.50 сердце остановилось, - написано на странице группы в Интернете, которая занималась сбором денег на лечение Лилии.

На плохое самочувствие она начала жаловаться в конце лета 2017 года. В сентябре в Казани ей поставили диагноз - мелкоклеточный рак легких 4 стадии и началось лечение. Однако лучше 29-летней женщине не становилось. Спустя 10 месяцев семья решила обследовать Лилию еще раз, но уже за границей - в Турции. Там стало ясно - лечили не от того. Женщине поставили новый диагноз - саркома мягких тканей.

Деньги на поездку и лечение в чужой стране приходили на счет Лилии буквально со всей Россией. В конечном итоге 24 октября вся сумма была собрана. Это 70 тысяч долларов США (порядка 4,6 миллионов рублей). Женщина вновь полетела в Турцию.

- Я даже не могу передать словами, что я чувствую сейчас, что чувствуют мои родители и мой муж! Слезы счастья и гордости, что наш мир ещё полон людей, которые могут и переживают за других людей, как за себя! – тогда радовалась Лилия и отметила, что ей не найти слов благодарности тем людям, которые не остались равнодушны к нее беде.

У Лилии осталась трехлетняя дочь.