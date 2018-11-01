2018-11-01T19:13:32+03:00
Происшествия

В Татарстане на трассе из-за столкновения с лосем автомобиль едва не лишился крыши

Лобовое стекло разбито, водитель чудом уцелел, чего не скажешь о самом животном [видео]
Олег ЛУГОВОЙ
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Водитель машины родился в рубашке - удар пришелся на пассажирское сидение.Водитель машины родился в рубашке - удар пришелся на пассажирское сидение.Фото: Соцсети
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Вечером в четверг на практически пустой трассе около татарстанского города Азнакаево одна иномарка развила приличную скорость. При этом на дороге к этому времени уже вовсю проявился иней, не исключается гололедица.

В один из моментов на дорогу неожиданно выбежал лось. Удар был такой силы, что взрослую особь откинуло вперед на несколько метров. Животное погибло. Машина же едва не лишилась крыши, лось пробил не только лобовое стекло.

В Татарстане на трассе из-за столкновения с лосем автомобиль едва не лишился крыши.соцсети

К удаче водителя удар пришелся на сторону переднего пассажирского сидения, на котором никого не было. Каких-то полметра в сторону и не миновать беды. Мужчина отделался испугом, от которого некоторое время не мог прийти в себя. Ему еще предстоит объяснения с ГИБДД, а машине теперь понадобится дорогостоящий ремонт.

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