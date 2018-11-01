Полицейские из Татарстана и Чувашии борются за звание лучшего участкового страны

СЕГОДНЯ 16:29 2018-11-01T17:51:07+03:00

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Для участкового из Бугульмы Дмитрия Гайнанова выбор профессии был очевиден. Его отец мечтал, что сын будет служить в милиции, постоянно говорил ему, что для этого надо хорошо учиться.

ПОНАЧАЛУ ХОТЕЛ БЫТЬ ВОДИТЕЛЕМ

Маленький Дима папу слушал, но окончательно для себя решение не успел принять - хотелось и отца уважить, и попробовать поработать как он - водителем.

- Мечту работать водителем я воплотил во время срочной службы в Вооруженных силах России, - вспоминал Дмитрий. - Служил в Хабаровском крае, в автобате, на автобусе. Когда демобилизовался, сразу пришел в отдел кадров отдела милиции Бугульмы. Так я начал свою службу.

ИЗ ДЭПЭЭСНИКА - В УЧАСТКОВЫЕ

Первые четыре года Гайнанов в должности инспектора ДПС занимался охраной правопорядка на дорогах города и района. Затем ему предложили перейти на службу участковым.

- Я и не раздумывал, - признался майор полиции. - Родился я в деревне Зеленая Роща, здесь до сих пор педагогом работает мама, всех знаю, и все меня знают. Это очень помогает в работе. Жители всегда могут и за советом прийти, и рассказать про какие-либо нарушения. На деревне ведь участковый порой заменяет собой и семейного психолога, и третейского судью, и соцработника.

ВРЕМЯ ПОМЕНЯЛОСЬ, А ПРИВЫЧКИ У ЛЮДЕЙ - НЕТ

Первое время посильную помощь Гайнанову бывший местный участковый. Сам Дмитрий у него тоже всего набирался - опыта, знаний местного контингента, привычек.

- Рассказывал он, как раньше приходилось пешком ходить от деревни к деревне, хорошо, если председатель колхоза лошадь даст, а так все на своих двоих, - рассказывает майор. - Теперь у нас и транспорт есть, и компьютеры, и телефоны сотовые. Время поменялось, а вот привычки у народа почти не изменились. Например, надо мне срочно найти кого из нарушителей, а его дома нет. Я за советом к экс-коллеге, а тот и советует, где можно поискать пропажу: люди своих привычных мест не меняют.

Однажды пришлось ему раскрыть сразу шесть преступлений. Сообщили участковому, что в отдаленной деревушке скоропостижно скончался местный житель. Когда тот приехал на место, выяснилось, что мужчина умер не своей смертью - налицо были все признаки насильственной смерти. Соседи показали на племянника погибшего - тот по пьяни дебоширил уже несколько дней. Дядю своего он избил так, что мужчина пару дней пролежал в своем доме, но врачей к нему никто вызвать не мог - буйный племянник не позволял никуда звонить.

- В этой деревне проблемы с сотовой связью - не ловят телефоны, живут одни пенсионеры, вот люди и не могли вызвать полицию и «Скорую», - пояснил Гайнанов. - Я кое-как нашел стационарный телефон, вызвал опергруппу и врачей.

ОТ РАСКРЫТИЯ УБИЙСТВ ДО ПОМОЩИ С ОФОРМЛЕНИЕМ ПАСПОРТА

Но группу захвата майор дожидаться не стал - в одиночку задержал злоумышленника, в отношении которого позже возбудили шесть уголовных дел.

Как-то пришлось ему пробиваться через сложные бюрократически дебри, восстанавливая документы местного жителя.

- Приехал он к нам откуда-то в 70-е годы прошлого столетия, - рассказал Дмитрий. - Паспорт в деревне ему не особенно нужен, и получилось так, что все потрясения, выпавшие на страну в конце ХХ века, мужчину не коснулись. То, что надо было менять паспорт, он и не думал. Я у него документы начал проверять, а у человека паспорт СССР! Ох сколько времени пришлось потратить, чтобы восстановить для него и документы, и российское гражданство, но дело того стоит - сельчанину пенсию потом назначили. Он до сих пор меня благодарит.

«ЕСЛИ ЧЕЛОВЕКА ПРАВИЛЬНО ВОСПИТАТЬ, ТО ДЛЯ ПОЛИЦИИ БУДЕТ РАБОТЫ МЕНЬШЕ»

Супругу Венеру Гайнанов заприметил, едва вернулся домой из армии. С тех пор вместе. Женщина работает воспитателем в детском садике.

- Она у меня строгая, но очень справедливая, - считает Дмитрий. - Говорит, что детей надо воспитывать так, чтобы я потом с ними не знакомился по службе, а просто как хороших соседей знал. Я ее поддерживаю - если человека правильно воспитывать на собственном положительном примере, как нас родители вырастили, то для полицейских работы будет намного меньше.

«ДЕТСКИЙ ВОСТОРГ ПЕРЕРОС В СЕРЬЕЗНОЕ УВЛЕЧЕНИЕ»

Леонид Сазонов о том, что пойдет служить в милицию, мечтал со школьной скамьи. Когда в гости приходит родной дядя, служащий в МВД, то мальчишка заслушивался его рассказами про то, какие происшествия происходили, как удавалось задержать злоумышленника. Особый восторг у юного Леонида вызывал табельный пистолет, который был в кобуре и который ему ни за что не позволяли трогать.

- Вырастешь, пойдешь служить, научат пользоваться - тогда и посмотришь, - строгий дядя так никогда и не позволил потрогать оружие.

- И правильно делал! - не обижается майор полиции Леонид Сазонов. - Только после учебного курса, вуза я стал смотреть на оружие глазами опытного сотрудника. Детский восторг перерос в серьезное увлечение. Хотел также приносить пользу людям, как и родственник.

«ЕСЛИ БУДЕТ ГРАМОТНЫЙ УЧАСТКОВЫЙ, ТО И ПРЕСТУПЛЕНИЙ БУДЕТ МЕНЬШЕ»

В ОВД Сазонов пришел в 2005 году, сразу после смерти своего отца. Мама к решению сына отнеслась спокойно. Молодой человек начал службу милиционером ППС, затем поступил в Чебоксарский филиал Нижегородской академии МВД России. После окончания поработал год следователем, затем служил в кадрах, подбирал достойных кандидатов на службу в ОВД.

- Душа хотела реальной работы, с гражданами, - вспоминает Леонид. - Поработал инспектором по административному разбору и понял: вот чего я хочу! Надо заниматься профилактикой на месте. Если будет грамотный участковый, то и нарушений, преступлений будет меньше. Это именно та служба, что позволяет предотвратить преступления.

ПЕНСИОНЕРЫ - НАДЕЖНЫЕ ПОМОЩНИКИ

С 2012 года он участковый уполномоченный полиции отдела полиции № 1 УМВД России по городу Чебоксары. Его участок находится в центре города. Контингент - старожилы, которые давно в доме знают друг друга, люди ответственные, старой закалки. Майор полиции знаком со всеми, нашел подход к каждому.

- Человек, который взрослел в советское время, а таких у меня на участке большинство, более ответственен, - считает участковый. - Такие пенсионеры - самые надежные мои помощники. Они и сами заприметят непорядок какой, и мне сообщат. Если смогут помочь - обязательно помогут. Словом, активные и надежные люди.

Есть на участке средняя школа. Майор там бывает часто, держит под контролем работу с несовершеннолетними. Многие из проблемных подростков растут без отцов. Вот для таких детей разговор по душам с Сазоновым может многое изменить.

- Как у Маяковского, порой объясняешь им, что такое хорошо и что такое плохо, - рассказывает участковый. - Самое большое удовольствие не то, когда они с тобой здороваются из вежливости, а то, что от учителей больше никаких жалоб на этих подростков не поступает, что они после школы идут учиться дальше, а не пополняют ряды бездельников. Вот это настоящий подвиг.

ПОКА ПАПА ДОМОЙ НЕ ПРИДЕТ, ДЕТИ НЕ УСНУТ

Пока папа домой не пришел, двойняшки Сазоновых спать не ложатся, как ни уговаривает их мама Надежда.

- Сын и дочь упрямятся, ждут, пока папа домой вернется с работы, - улыбается супруга участкового. - Любят засыпать возле него. Им так спокойнее. Рядом с Леонидом всегда такое умиротворение, уверенность, словно реально стоишь за каменной стеной. Вместе с тем мой супруг - самый добрый и отзывчивый человек. Он всегда может найти общий язык со всеми, не важно, какой возраст у собеседника. Главное, что человек к нему за помощью обратился, и я знаю, что Леня всем поможет.

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