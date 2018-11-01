2018-11-01T17:51:07+03:00
Происшествия

В Татарстане безработный жестоко избил школьника за длинные волосы

Утверждается, что перед тем как начать расправу над подростком мужчина на словах причислил его к представителям нетрадиционной сексуальной ориентации
Лика ИСАЕВА
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Фото: menshairstyletrends.comФото: menshairstyletrends.com
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19 октября в поселке Куйбышевский Затон Камско-Устьинского района Татарстана на 14-летнего школьника напал 32-летний местный житель. Все дело в том, что мужчине не понравилась прическа подростка - выбритые бока и длинный «хвост».

- Он назвал сына лицом с нетрадиционной сексуальной ориентацией, схватил за волосы и начал бить, - рассказала мать пострадавшего. - Когда сын упал, на него посыпались удары ногами, он бил его в пах.

Выяснилось, что мужчина долгое время нигде не работает. И, видимо, от изобилия свободного времени задирает местных подростков. Что случилось и в этот раз. Правда, дело дошло до жестокого избиения.

После которого школьника увезли в больницу в Камское Устье, потом переправили в Казань с предварительным диагнозом: возможное сотрясение головного мозга, закрытая черепно-мозговая травма.

По факту нападения на подростка возбудили уголовное дело по статье «Побои». Подозреваемого - Виталия Зюрина, задержали. Его опознали и очевидцы, и сам мальчик. Вину в содеянном Зюрин не отрицает.

- Следственные действия продолжаются, - сообщили в МВД Татарстана. - В настоящий момент подросток выписан из лечебного учреждения в удовлетворительном состоянии.

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