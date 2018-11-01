Услышит ли 6-летний Тимофей из Набережных Челнов шелест крыльев бабочки?

СЕГОДНЯ 13:31 2018-11-01T14:53:26+03:00

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Улыбчивый и проказливый мальчишка обнимает маму обеими ручками, крепко сжимая ее шею. Он и не видит, как мама в этот момент украдкой вытирает свои слезы. Услышать всхлипы мальчик тоже не может – Тимоша родился с редкой патологией. У мальчика левосторонняя микротия (недоразвитие) ушной раковины, атрезия (отсутствие) слухового прохода слева, кондуктивная тугоухость. Внешне это выглядит так: с левой стороны вместо ушной раковины у мальчика находится хрящевой валик, слуховой проход отсутствует. Ребенок с таким диагнозом рождается 1 на 10 000.

Вот только восстановить слуховой проход в России у мальчика шансов нет - такие операции приводят к осложнениям. Возможен и стеноз - зарастание ушного канала, и отторжение ушной раковины из-за рассасывания ткани, которая извлекается из собственного ребра пациента после 6-8 лет. Операция очень болезненная и проводится в четыре этапа. При этом гарантий на восстановление слуха никаких нет.

Все это мама мальчика – Кадрия, узнала, когда начала собирать информацию о болезни сына. Со стороны он такой же, как все дети – две руки, две ноги, в меру шаловлив, в меру – капризен. Но Тимофей плохо говорит, еще хуже слышит.

Сейчас мальчик занимается с логопедом, речь у него развивается плохо, слова произносит он неправильно, предложения тоже. Мама Кадрия волнуется – на следующий год Тимофею идти в первый класс. Как ему там придется? Чтобы не отставать от одноклассников, он должен слышать, как все, двумя ушами. Когда звук поступает с двух сторон, то и говорить, и слышать, и развиваться он уже будет как все.

В 2017 году Кадрия привезла Тимофея в Москву, на конференцию Conference Atresia/Microtia. На нее приехали врачи калифорнийской клиники GLOBAL HEARING INC. Они осмотрели мальчика и вынесли свой вердикт – шансы восстановить слух Тимофею не просто есть, но и достаточно велики – 9 из 10!

Маме объяснили, как сделают комбинированную операцию, и рассказали, что потребуется только одно хирургическое вмешательство, после которого мальчик будет слышать, как все мы – двумя ушами! Но делать ее надо в ближайшие сроки – у маленького мальчика идет активное развитие мозговых и слуховых процессов. Чем раньше Тимофей начнет хорошо слышать, тем раньше он начнет определять местонахождение исходящего звука, тем более продуктивнее работать будет работать и его мозг.

Сумма, выставленная американским врачами, для обычной жительницы Набережных Челнов запредельная – 85 тысяч долларов США. Но это единственные врачи в мире, чьи операции успешны, и самое главное восстанавливают слух до 100%.

- Это очень и очень сложно для материнского сердца знать, что есть шанс помочь ребенку, сделать Тимофея здоровым, подарить ему весь мир с его звуками падающих капель, шелестом крыльев бабочки, стрекотания крыльев стрекоз, и понимать, что родная кровиночка может навсегда потерять эту возможность стать таким же, как мы все, - не скрывает слез Кадрия. – Между этим стоят только деньги, оттого мне больнее понимать, что именно эта причина сделает несчастным не только Тимофея, но и его родных.

Для Кадрии эти деньги не просто большие, но – огромные. Несколько месяцев назад она рассталась с супругом. Мужчина не выдержал такой ноши. На руках Кадрии не только Тимофей, но и его младшая сестренка. Сама мама находится в декретном отпуске по уходу за младшей дочерью. Женщина решилась на то, чтобы попросить деньги у незнакомых людей.

- Это наша единственная надежда на то, что Тимофей будет полноценно слышать, и жить жизнью обычного ребенка, - говорит женщина. – Сейчас все зависит от тех добрых и отзывчивых людей, что смогут понять чаяния матери, надежды для больного ребенка. Мы делаем все возможное для развития Тимофея, но в материальном плане мы оказались бессильны, самим собрать такую сумму нам не реально.

Кадрие помогают родные и близкие. Не все понимают, зачем ей это надо – слышит же ребенок одним ухом, чего еще надо? Руки, ноги есть, сам ходит, голова в порядке, у других ситуация намного хуже. Сердце матери истекает кровью от таких речей, но она должны быть собранной и сделать все для того, чтобы Тимофей начал слышать как все.

Фото: Из личного архива

- У него есть шанс, и я просто обязана сейчас сделать все для того, чтобы он им смог воспользоваться, - считает Кадрия. - Мы оплатили из собственных средств депозит в размере пяти тысяч долларов, один благотворительный фонд взял нас на частичную сумму в размере до 600 000 рублей. Мы понимаем, что в одиночку нам не под силу найти и четверти этой суммы. Поэтому и вынуждены прибегнуть к такому способу – попросить помощи у неравнодушных людей.