В Ульяновской области в ДТП с микроавтобусом пострадали 19 человек

СЕГОДНЯ 12:50 2018-11-01T13:31:37+03:00

По предварительным данным, водитель не справился с управлением и вылетел с дороги в кювет, где перевернулся [фото]

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Поездка на микроавтобусе «Мерседес Луидор» обернулась для его пассажиров массовой госпитализацией.

1 ноября около 8.00 Новомалыклинском районе на автодороге Средняя Якушка-Новочеремшанск микроавтобус с людьми вылетел с трассы в кювет, где перевернулся. В результате 19 человек получили различные травмы и были доставлены в местную больницу. По последней информации в хирургическом отделении оказались 9 пострадавших, в том числе и два двухлетних ребенка. Еще восемь человек после осмотра врачами были отпущены на амбулаторное лечение, в том числе мать с ребенком из Ульяновска.

По предварительным данным, авария произошла, когда 47-летний водитель микроавтобуса превысил скорость и не справился с управлением.

По факту данного ДТП было возбуждено уголовное дело. Фото: МЧС Ульяновской области

По факту данного ДТП следственный комитет Ульяновской области возбудил уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающим требованиям техники безопасности».

СПИСОК ПОСТРАДАВШИХ:

1. Лакоева Нина, 26 лет.

2. Лакоев Богдан, 1 год 10 месяцев.

3. Ерошкина Наталья, 39 лет.

4. Пермяшкина Мария, 56 лет

5. Яббарова Алия, 24 года.

6. Дудникина Елена, 57 лет.

7. Мустафина Алина, 37 лет.

8. Кистаев Константин, 2 года 5 месяцев.

9. Паротькина Елена, 34 года.

10. Чернова Наталья, 55 лет.

11. Никишина Наталья, 25 лет.

Отказались от госпитализации:

1. Мухаметзянов Вазых, 60 лет.

2. Имаметдинова Рима, 33 года.

3. Сафин Рамазан, 3 года.

Направлены на амбулаторное лечение:

1. Ильдутов Олег, 45 лет.

2. Холмадова Зульфия, 42 года.

3. Русяева Елена, 43 года.

4. Семенова Ирина, 23 года.

5. Проскурякова Гельсу, 25 лет.