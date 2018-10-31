2018-10-31T19:45:10+03:00
Происшествия

В отношении коллекторов, угрожавших ветерану из Казани паяльником, возбудили уголовное дело

Пока личности фигурантов не установлены, но сделать это следователям не составит труда [фото, видео]
Лика ИСАЕВА
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Фронтовик не испугался угроз коллекторов.Фронтовик не испугался угроз коллекторов.Фото: Алина ГАБДУЛИНА
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История 92-летнего ветерана из Казани Юрия Величко получила продолжение. После проверки следственный комитет Татарстана все же возбудил уголовное дело сразу по двум статьям в отношении коллекторов, угрожавших фронтовику паяльником.

- По факту противоправных действий неустановленных лиц в отношении 92-летнего ветерана войны возбуждено уголовное дело по статьям «Угроза убийством» и «Нарушение тайны частной жизни», - сообщили в следственном комитете Татарстана.

Да, пока здесь фигурируют неустановленные лица. Но установить их личности следователям не составит труда.

Напомним, все началось с того, что управляющая компания Авиастроительного района столицы Татарстана, по предварительным данным, выставляла в счет-фактурах на оплату коммунальных услуг пенсионеру завышенные суммы. Требовали оплатить капремонт, например, или коммунальные услуги, которыми он не пользовался. Величко платить отказывался, и ему насчитали долг в 45 тысяч рублей.

В Казани коллекторы угрожали ветерану войны за долги по ЖКХ.Алина ГАБДУЛИНА

Управляющая компания передала документы на взыскание долга коллекторам, а те, недолго думая, приступили к активным действиям - расклеили в подъезде информацию о долге Величко, чем нарушили тайну его частной жизни. Кто-то из них, очень усердный, звонил и угрожал фронтовику, почетному гражданину города, паяльником.

То самое уведомление о долге от УК. Фото: Алина ГАБДУЛИНА

То самое уведомление о долге от УК.Фото: Алина ГАБДУЛИНА

Только вот мужчина, прошедший Великую Отечественную войну, ничего не испугался, а вопросами взыскания долга и ретивыми коллекторами в итоге занялись правоохранительные органы.

Глава Авиастроительного и Ново-Савиновского районов Тимур Алибаев лично приехал домой к ветерану, попросил извинения, подарил марочный коньяк и сообщил, что всю сумму долга - 45 тысяч рублей, списали. Директор УК, натравивший на фронтовика коллекторов с паяльником, отстранен от занимаемой должности.

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