В отношении коллекторов, угрожавших ветерану из Казани паяльником, возбудили уголовное дело
История 92-летнего ветерана из Казани Юрия Величко получила продолжение. После проверки следственный комитет Татарстана все же возбудил уголовное дело сразу по двум статьям в отношении коллекторов, угрожавших фронтовику паяльником.
- По факту противоправных действий неустановленных лиц в отношении 92-летнего ветерана войны возбуждено уголовное дело по статьям «Угроза убийством» и «Нарушение тайны частной жизни», - сообщили в следственном комитете Татарстана.
Да, пока здесь фигурируют неустановленные лица. Но установить их личности следователям не составит труда.
Напомним, все началось с того, что управляющая компания Авиастроительного района столицы Татарстана, по предварительным данным, выставляла в счет-фактурах на оплату коммунальных услуг пенсионеру завышенные суммы. Требовали оплатить капремонт, например, или коммунальные услуги, которыми он не пользовался. Величко платить отказывался, и ему насчитали долг в 45 тысяч рублей.
В Казани коллекторы угрожали ветерану войны за долги по ЖКХ.Алина ГАБДУЛИНА
Управляющая компания передала документы на взыскание долга коллекторам, а те, недолго думая, приступили к активным действиям - расклеили в подъезде информацию о долге Величко, чем нарушили тайну его частной жизни. Кто-то из них, очень усердный, звонил и угрожал фронтовику, почетному гражданину города, паяльником.
То самое уведомление о долге от УК.Фото: Алина ГАБДУЛИНА
Только вот мужчина, прошедший Великую Отечественную войну, ничего не испугался, а вопросами взыскания долга и ретивыми коллекторами в итоге занялись правоохранительные органы.
Глава Авиастроительного и Ново-Савиновского районов Тимур Алибаев лично приехал домой к ветерану, попросил извинения, подарил марочный коньяк и сообщил, что всю сумму долга - 45 тысяч рублей, списали. Директор УК, натравивший на фронтовика коллекторов с паяльником, отстранен от занимаемой должности.