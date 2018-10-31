2018-10-31T19:49:19+03:00
Общество

Спортсмен из Татарстана едва не пострадал от молочного коктейля со стеклом

Перед тем как его выпить молодой человек успел заметить осколок в пачке творога [фото]
Александр ЧЕРНОВ
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Фото: СоцсетиФото: Соцсети
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30 октября в Набережных Челнах Раиль Гараев (имя изменено – Ред.) как обычно купил продукты в местном магазине, среди которых был и творог татарстанского производителя.

Вечером того же дня после тренировки спортсмен решил подкрепить свои силы, сделав себе молочный коктейль с творогом, ряженкой и бананом. Когда почти все было готово. Раиль разломивший пачку творога на куски вдруг заметил в них дополнительную «начинку» - острый осколок стекла размером с крупную монету.

Коктейль со стеклом мог выпить парень и годовалый ребенок

Коктейль со стеклом мог выпить парень и годовалый ребенок

Спортсмен тут же осознал, что это не единственная стекляшка в этом продукте. Теперь он понял, что во время приготовления стучало о стенки блендера. Он тут же вылил опасный коктейль. Еще бы, ведь по словам Раиля, он обычно делился этим напитком с годовалым ребенком. Если бы он вовремя не заметил стекло, то в семье могла бы случиться двойная трагедия.

- Приобрели в магазине творог. Вечером после тренировки, решил сделать творожный коктейль. Разломав творог на куски, обнаружил в нем стекло. Пожалуйста, будьте внимательны и осторожны, - в итоге скромно сообщил спортсмен в социальных сетях.

Обращаться с претензиями в магазин Раиль не стал. Но друзья предложили ему все же написать заявление в полицию, чтобы специалисты проверили всю партию кисломолочного продукта на наличие вот таких вот «подарочков» в других пачках творога.

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