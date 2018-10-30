«Рубин» спасла чуйка Бердыева: Казанцы вырвали ничью у «Спартака» благодаря удачной замене

СЕГОДНЯ 14:05 2018-10-30T14:47:23+03:00

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Матчи со «Спартаком» это для «Рубина» это не только возможность пополнить очковую копилку, но и шанс увеличить посещаемость домашних матчей. Вот и на сей раз вместо стандартных для матчей казанского клуба 3-5 тысяч зрителей, на трибунах «Казань Арены» расположились сразу 16 тысяч болельщиков.

на трибунах «Казань Арены» расположились сразу 16 тысяч болельщиков.Фото: Алина НИЗАМОВА

КРАСНО-БЕЛАЯ КАЗАНЬ

Все бы ничего, вот только львиная доля фанатов на трибунах поддерживала не «Рубин», а «Спартак». На первый взгляд процентов 85 присутствующих поддерживали «красно-белых». Впрочем, такую картину можно наблюдать почти на каждом матче между командами в Казани.

Львиная доля фанатов на трибунах поддерживала не «Рубин», а «Спартак».Фото: Алина НИЗАМОВА

Для «Рубина» «Спартак» в последнее время – соперник не удобный. В чемпионатах страны казанцы последний раз обыграли москвичей в далеком 2014 году. С тех пор, как отрезало, в Москве сплошные поражения. В Казани же «Рубин», хоть и дает бой, но больше ничьей за четыре года не зарабатывал. Последний раз команды друг с другом играли в марте текущего года. Тогда, при, в общем-то, равной игре «Спартак» вырвал победу благодаря голу Луиса Адриано.

«СПАРТАК» БЕЗ ЗЕ ЛУИША, «РУБИН» - БЕЗ АЗМУНА

Теперь же на бразильца «Спартак» рассчитывать не мог. Москвичи вообще приехали в Казань в экспериментальном составе. К уже давно травмированным Селихову и Жиго добавились Адриано, Фернандо и Зе Луиш. Последние двое, в последнее время вообще незаменимые для «красно-белых» игроки. Остались в Москве также восстанавливающийся от повреждения Ананидзе и амнистированный после увольнения Карреры Ещенко. Зато прилетел с командой опальный капитан «Спартака» Денис Глушаков, которого также вернули в основу из дубля после отставки итальянского специалиста.

Москвичи вообще приехали в Казань в экспериментальном составе.Фото: Алина НИЗАМОВА

У «Рубина», вроде как, проблем с составом не было, но надо было такому случиться, что аккурат перед игрой со «Спартаком» на тренировке травмировались Азмун и Могилевец. Они столкнулись на тренировке. Причем, обоим пришлось накладывать швы. Говорить о точных сроках восстановления пока не приходится.

Александр Ташаев и Федор Кудряшов.Фото: Алина НИЗАМОВА

- Здесь срок восстановления я не могу вам сказать, всё будет зависеть от ситуации. Ну, там стандартные положения наигрывали, максимальное желание было у обоих, столкновение, причинили травмы друг другу. Надеемся, будут готовы к следующей игре, кто-то из них, - отметил наставник казанцев Курбан Бердыев.

СОСТАВ МОСКВИЧЕЙ УДИВИЛ ВСЕХ

Если у «Рубина» было немного вариантов заменить выбывших игроков. Состав можно было предсказать почти безошибочно. Впрочем, Бердыев все же удивил. Вместо Бухарова вторым нападающим он отрядил Хорена Байрамяна, который в «Рубине» чаще играл на фланге.

Бердыев вторым нападающим отрядил Хорена Байрамяна.Фото: Алина НИЗАМОВА

А вот исполняющий обязанности наставника «Спартака» Рауль Рианчо, который, напомним, какое-то время входил в тренерский штаб Бердыева в «Рубине», составом своей команды удивил, так удивил.

Исполняющий обязанности наставника «Спартака» Рауль РианчоФото: Алина НИЗАМОВА

На поле появились пять номинальных защитников и ни одного нападающего. На деле же получилось еще больше неожиданностей. Так, центральный защитник Боккетти играл в опорной зоне вместе с Зобниным и 18-летним Игнатовым, а на месте центрфорварда появился Ивелин Попов, который действовал на похожей позиции как раз у Бердыева в «Рубине», где провел окончание прошлого сезона на правах аренды.

При этом, на скамейке запасных остались и вернувшийся в основу после ссылки в дубль Глушаков, и бывший полузащитник «Рубина» Роман Еременко, и Лоренсо Мельгарехо, который, в принципе, мог сыграть в атаке.

ПЕРВЫЙ ТАЙМ ПОЧТИ БЕЗ МОМЕНТОВ

Первые минуты матча команды явно притирались друг к другу. Было много забросов вперед и ошибок. До опасных моментов долгое время не доходило. «Спартаку» в атаке явно не хватало Зе Луиша. Попов не мог зацепиться за мяч около чужой штрафной. Не хватало наконечника и «Рубину». Азмун при такой игре, возможно, смог бы что-нибудь придумать.

Дмитрий Полоз и Георгий Джикия.Фото: Алина НИЗАМОВА

Первый опасный момент возник у ворот «Рубина». Спартаковцы разыграли стандарт и после ряда рикошетов мяч отскочил к Комбарову. Тот бил с линии штрафной, но попал в защитника.

ЗА КЕМ ПРИЕХАЛ СКАУТ «МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД»?

Следом 18-летний Игнатов, о существовании которого мало кто знал еще месяц назад, выдал отличный пас на свободное пространство Ташаеву, тот прострелил в центр штрафной, но Попова опередили защитники «Рубина», разрядив обстановку.

Игнатов, к слову, продолжал дирижировать атаками «Спартака». Юный полузащитник в последнее время становится незаменимой фигурой для команды, так что тому же Глушакову или Еременко будет непросто отвоевать место в основе. К слову. Поговаривают, что именно ради Игнатова в Казань на игру приехал скаут «Манчестер Юнайтед».

Игнатов в последнее время становится незаменимой фигурой для«Спартака».Фото: Алина НИЗАМОВА

«Рубин» свой первый момент создал только на 36 минуте. Устинов здорово вывел на удар Уремовича, но хорват пробил выше ворот.

ДВА МОМЕНТА БАЙРАМЯНА

Второй тайм «Рубин» начал заметно активнее. Казанцы сразу же заперли «Спартак» на своей половине поля. На 53 минуте хозяева обязаны были открывать счет. Камболов вывел Полоза один на один с вратарем, но Максименко сумел отразить удар форварда «Рубина». Первым на добивании оказался Байрамян, но и здесь вратарь «Спартака» сыграл выше всяких похвал.

Максименко сумел отразить удар форварда «Рубина».Фото: Алина НИЗАМОВА

У Байрамяна был и еще один момент. Он на скорости ворвался в штрафную «Спартака», обыграл защитника и здорово пробил в ближний угол, но мяч пролетел над перекладиной.

Байрамян обыграл защитника и здорово пробил в ближний угол, но мяч пролетел над перекладиной.Фото: Алина НИЗАМОВА

КОМБАРОВ НЕ ЗАБЫЛ КАК БИТЬ ПЕНАЛЬТИ

«Спартак» во втором тайме атаковал редко, но после выхода на поле Еременко и молодого форварда из Либерии Нимели, для которого это был первый матч за основной состав клуба, москвичи оживились в атаке. После передачи Еременко Комбаров навесил в штрафную, а попал в руку Устинову. Арбитр сразу же указал на точку.

После передачи Еременко Комбаров навесил в штрафнуюФото: Алина НИЗАМОВА

На трибунах в этот момент установилось чуть ли не гробовое молчание. Кто же будет бить пенальти? Раньше одиннадцатиметровые бил Промес, но он ушел в «Севилью», затем пенальтистом стал Зе Луиш, но он травмирован. Бить в итоге вызвался Комбаров. Когда-то, кстати, он был штатным пенальтистом «Спартака». Как выяснилось, бить одиннадцатиметровые 23-й номер «Спартака» не разучился. Он спокойно переиграл Коновалова. 1:0.

ФАРТОВАЯ ЗАМЕНА

Буквально сразу «Рубин» мог отыграться. После розыгрыша стандарта мяч попал к Устинову, который здорово пробил из-за пределов штрафной, но чуть неточно.

Буквально сразу «Рубин» мог отыграться.Фото: Алина НИЗАМОВА

На 89-й минуте «Спартак» мог снять все вопросы о победителе. Вышедший на замену Мельгарехо навесил в штрафную и мяч после рикошета оказался у Нимели. Молодой либериец пробил здорово, но чуть выше.

Концовка матча проходила с преимуществом «Рубина». И тут Бердыев подготовил, как показалось сначала, странную замену, выпустив вместо Байрамяна защитника Сорокина. Однако задумка сработала гениально. Казанцы заработали угловой и Сорокин первым же своим касанием переправил мяч в ворота.

Сорокин первым же своим касанием переправил мяч в ворота.Фото: Алина НИЗАМОВА

Напрашивалось давление в центре, именно там не хватало давления. Бухаров вышел неплохо, но здесь нужен был второй игрок, который мог бы вверху выиграть единоборство, подобрать и так далее. Егору я конкретно сказал, чтобы атаковал по центру, откликался на фланговые передачи, что он и сделал, - пояснил Бердыев.

Егор Сорокин и Александр Бухаров.Фото: Алина НИЗАМОВА

В итоге матч так и завершился вничью 1:1. Это обстоятельство не позволило «Рубину» подняться в турнирной таблице. Казанцы с 19 очками пока на седьмой строчке. «Спартак», в активе которого столько же очков, пока шестой.