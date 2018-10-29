Казанцы сделали своих первых «грязевиков»

СЕГОДНЯ 19:51 2018-10-29T19:51:50+03:00

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В воскресенье 28 октября за считанные часы республику засыпало первым снегом. Настоящая метель внесла коррективы в движение не только автомобильного транспорта.

В течсение трех часов международный аэропорт «Казань» не принимал самолеты. Все это время взлетно-посадочную полосу очищали от снега. В итоге лишь три рейса совершили вынужденную посадку на запасных татарстанских аэродромах. Также снег спровоцировал пробки и многочисленные аварии в Казани, а также на трассе за городом.

Но несмотря на все это, многие казанцы позитивно встретили погодное явление и решили воспользоваться первым снегом. Горожане вышли на улицу, чтобы сделать красивые фотокарточки и снять первый снежок на видео.

Фото: Соцсети

Не устояли жители города и от того чтобы не слепить из снега первых снеговиков. А точнее из-за нехватки снега и быстрого его таяния «грязевиков». В оттолько из-за небольшого количества осадков больших фигур не получилось.

Но то что успели слепить горожане в первые часы снегопада они все же успели украсить.В ход шли монеты, конфеты и шарфы.

Фото: Соцсети

Спустя несколько часов снег растаял и на улице остались красоваться уродливые и грязные растаявшие на половину снеговики, которых в народе называют «грязевиками». Встретить их можно до сих пор по всему городу - во дворах жилых домов и в арках.

В социальных сетях казанцы предлагают сделать эти символы зимы - символами Хэллоуина и даже предлогают выбрать самого уродливого «грязевика» Казани.