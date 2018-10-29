День народного единства-2018 в Казани: программа мероприятий

СЕГОДНЯ 16:30 2018-10-29T16:31:17+03:00

Стало известно, как в столице Татарстана отметят этот праздник и День Конституции республики

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Начнем с того, что в этот раз у жителей республики на пороге продолжительные выходные – отдыхать будут на день больше, чем по всей России.

Так, из-за того, что 4 ноября выпадает на воскресенье, выходной в честь Дня народного единства переносится на понедельник. При этом в Татарстане на 6 ноября приходится еще один выходной – День Конституции республики.

В Казани к этому подготовились основательно. Праздновать уже началось на этой неделе. До выходных в городе должно пройти более 80 мероприятий.

Так, 30 октября, можно бесплатно посетить квесты, викторины, поучаствовать в розыгрышах на территории Исторического парка «Россия – моя история», находящийся в выставочном центре «Казанская ярмарка».

На следующий же день - 1 ноября, в ДК «Юность» пройдет концерт «День Народного единства, День Конституции». В эту же среду творческие выступления запланированы и в жилых массивах Мирный, а также Отары.

4 НОЯБРЯ

Непосредственно же 4 ноября концерт с названием «Моя судьба – мой край родной» пройдет в сквере на улице Мира. На нем выступят артисты ДК им.С.Саид-Галеева. Готовится праздничная программа и в городских музеях.

Например, в Нацмузее Татарстана запланирована всероссийская культурно-образовательная акция «Ночь искусств». На которой можно будет познакомиться с новыми творческими проектами, пройдут лекции деятелей культуры и выступления музыкальных коллективов города. Кроме того, там в этот день можно посетить ярмарку народно-художественных промыслов и мастер-классы от «Города мастеров».

А в Музее истории Государственности Татарстана в Казанском Кремле жителей и гостей города готовы познакомить с документами, фото- и видеоматериалами, посвященными Конституции Татарстана, а также с основными госсимволами республики.

Пройдет 4 ноября и гала-концерт Республиканского этнокультурного фестиваля «Наш дом – Татарстан». Выступления запланированы в Татарском академическом государственном театре оперы и балета им.М.Джалиля. На сцену выйдут победители отборочных туров фестиваля.

Не останутся в стороне в День народного единства и казанские школы, и подростковые клубы, а также школы искусств. Там покажут фильмы и вместе с классными часами проведут викторины.

9, 10 И 11 НОЯБРЯ

Так, 9 ноября для жителей поселков Залесный, Осиново и ЖК «Салават купере» в Культурном центре Залесный выступят артисты Татарского государственного театра драмы и комедии им.Карима Тинчурина.

А 10 и 11 ноября в ДК им.Ленина в Авиастроительном районе пройдет фестиваль русской народной культуры «Кузьминки».

КСТАТИ

В городских библиотеках в эту неделю будут организованы более 20 книжных выставок, посвященных истории Дня народного единства. А Национальный культурный центр «Казань» проведет лекции-презентации и экскурсии, посвященные истории.