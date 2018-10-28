Женщина, выбросившая новорожденную дочь в мусорный бак: Я боялась не потянуть третьего ребенка
Припозднившийся из гостей нижнекамец 27 октября в 2.15 мечтал добраться скорее до дома, но не получилось. Он проходил мимо мусорного контейнера возле дома №79 по улице Сююмбике и услышал писк. Сердобольный прохожий сначала решил, что это котенок, но потом понял, что слышит плачь младенца. Заглянул в бак и увидел, что там копошится новорожденный ребенок.
Мужчина сразу вызвал на место "скорую" и полицию, завернул малышку в свою куртку.
Приехавшие медики забрали девочку в детскую больницу. Там ее поместили в инкубатор. В минздраве Татарстана сообщили, что девочка поступила с температурой тела 32 градуса. Ее вес - 2,3 килограмма.
Пока медики спасали ребенка, правоохранители начали поиск нерадивой матери. Ее запечатлели камеры видеонаблюдения окрестных домов. На них видно, как ночью женщина в темном плаще с ведерком в руках проходит через несколько дворов.
СУ СКР Татарстана возбудило уголовное дело по статье "Покушение на убийство". Полиция Нижнекамска распространила видеоролики с изображением подозреваемой, за сведения о ней пообещали награду.
Женщину разыскали уже 28 октября. Ею оказалась 39-летняя жительница города, мать двоих детей. Во время допроса она объяснила, что свою беременность заметила слишком поздно. На учет в женскую консультацию не вставала. Третьего ребенка воспитывать она не собиралась.
В Татарстане женщина, выбросившая ребенка в мусорку, попала на видео.! другой источник
- Я боялась, что не потяну их всех троих, - заявила она во время допроса.
Задержанная характеризуется крайне отрицательно - злоупотребляет спиртным, снимает квартиру недалеко от того места, где выбросила младенца.
В ближайшее время в суде будет избрана для нее мера пресечения на время расследования.
В Татарстане разыскивают женщину, выбросившую младенца в мусорный бак.! другой источник
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