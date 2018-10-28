Женщина, выбросившая новорожденную дочь в мусорный бак: Я боялась не потянуть третьего ребенка

28 Окт. 23:30 2018-10-29T00:10:02+03:00

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Припозднившийся из гостей нижнекамец 27 октября в 2.15 мечтал добраться скорее до дома, но не получилось. Он проходил мимо мусорного контейнера возле дома №79 по улице Сююмбике и услышал писк. Сердобольный прохожий сначала решил, что это котенок, но потом понял, что слышит плачь младенца. Заглянул в бак и увидел, что там копошится новорожденный ребенок.

Мужчина сразу вызвал на место "скорую" и полицию, завернул малышку в свою куртку.

Приехавшие медики забрали девочку в детскую больницу. Там ее поместили в инкубатор. В минздраве Татарстана сообщили, что девочка поступила с температурой тела 32 градуса. Ее вес - 2,3 килограмма.

Пока медики спасали ребенка, правоохранители начали поиск нерадивой матери. Ее запечатлели камеры видеонаблюдения окрестных домов. На них видно, как ночью женщина в темном плаще с ведерком в руках проходит через несколько дворов.

СУ СКР Татарстана возбудило уголовное дело по статье "Покушение на убийство". Полиция Нижнекамска распространила видеоролики с изображением подозреваемой, за сведения о ней пообещали награду.

Женщину разыскали уже 28 октября. Ею оказалась 39-летняя жительница города, мать двоих детей. Во время допроса она объяснила, что свою беременность заметила слишком поздно. На учет в женскую консультацию не вставала. Третьего ребенка воспитывать она не собиралась.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kazan.kp.ru/video/embed/675341" frameborder="0"></iframe> В Татарстане женщина, выбросившая ребенка в мусорку, попала на видео.! другой источник

- Я боялась, что не потяну их всех троих, - заявила она во время допроса.

Задержанная характеризуется крайне отрицательно - злоупотребляет спиртным, снимает квартиру недалеко от того места, где выбросила младенца.

В ближайшее время в суде будет избрана для нее мера пресечения на время расследования.