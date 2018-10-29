В Татарском театре юного зрителя состоялась премьера отнюдь не детского спектакля

29 Окт. 14:00 2018-10-30T15:59:36+03:00

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В пятницу, 26 октября, татарский театр юного зрителя имени Габдуллы Кариева впервые сыграл перед зрителями свою новую мелодраму "Огненный цветок". Возможно, перенеси они дату премьеры, отрепетируй еще пару раз, обсуди сценарий, происходящее на сцене запомнилось бы зрителю более приятными впечатлениями. Ведь какой был заход! Какие проблемы пытались поднять автор пьесы и режиссер! Со сцены герои хотели поговорить с гостями театра о таких явлениях, как наркомания, непонимание между родителями и детьми, любовь и умение прощать.

Но попытки эти были тщетны. Да, пластика Рузанны Хабибуллиной (исполнительница роли Малики - Ред.) и интересный персонаж заслуженной артистки Татарстана Гульнары Абитовой (Миляуша Бариевна - Ред.) безусловно заслуживают внимания. Да, необычное оформление сцены в целом и локаций в частности, музыка и игра всех актеров заставляют надеяться до последнего в то, что вот-вот случится нечто и спектакль станет в разы лучше. Но это "нечто" не случается. Проблема не в актерах, не в работе режиссера, а в основе основ - в сценарии.

Первой, кого мы видим на сцене, является маленькая девочка - Малика. Она играет с куклами и пытается добиться внимания от своей матери. Миляуша Бариевна (сам факт столь частого упоминания ее отчества на протяжении спектакля дает понять, что это за человек) - бизнесвуман, у которой "время - деньги" и никак иначе. Есть такой тип взрослых, которые считают, что только "зеленые бумажки" способны сделать человека счастливым. Даже если этот человек - маленькая девочка. Так, мать игнорирует всякие попытки дочери поговорить, поиграть или как-нибудь иначе провести вместе время.

Именно эта проблема - проблема взаимоотношения детей и родителей - порождает другую проблему - проблему поиска себя в этом мире. Малика взрослеет, а всем подросткам в такой момент в разной степени нужна опора в виде более опытных людей. Разговор сейчас не о тотальном контроле, а о поддержке и советах. Этого и была лишена Малика в то время, когда формировала свое представление о жизни. Здесь сценаристу самое время ввести главную героиню в беду, и он это делает.

Классика: одиночество, плохая компания, шумные вечеринки, алкоголь, наркотики, еще алкоголь, еще наркотики, еще наркотики и еще... Девочка уже жизни своей не представляет без "огненного цветка" (именно так главная героиня называет то, что употребляет). И ей хорошо: она все время танцует, общается с новыми друзьями-наркоманами, "зажигает" на вечеринках и находит все новые и новые пути добычи денег на дозу.

Интересно, что всего этого не замечает не только увлеченная своей работой мать девочки (она не должна этого замечать уже по задумке автора), но и Ринат - парень, который влюблен в Малику. А вот это уже странно: он наблюдает за ее "ломками", видит, как в ее квартиру проникают чужие и подозрительные люди, наблюдает излишне резкие перемены ее настроения, но ничего не делает. Он даже не догадывается, несмотря на то, что вроде как своей жизни без этой девушки не представляет. Странно, очень странно.

А Малике все нипочем - она почти счастлива. Вот заканчивается первая часть спектакля, зрители расходятся на время антракта, потом возвращаются на свои места, и начинается вторая часть, но сюжет все не развивается.

Малика все еще употребляет и радуется, Миляуша Бариевна все еще работает и работает. Да, параллельно герои повествуют о прошлом этой "железной леди", но так - словно это самое главное в пьесе.

В конце концов за несколько минут до конца спектакля Малика на одной из вечеринок падает без чувств от передозировки наркотиком. Вот тут-то вам и кульминация, и развязка. Все компактно укладывается в три-четыре минуту. Все предыдущие полтора часа были нужны, чтобы закончить все одной сценой в больнице.

Повторюсь, дело не в игре актеров (она заслуживает аплодисментов), а в сценарии, который, словом, писался Зиннуром Хуснияром для татарского ТЮЗа.

Мелодрама оставляет после себя неоднозначные впечатления и не рекомендована для просмотра детьми, потому что слишком уж хорошо было Малике вплоть до передозировки. И навряд ли она откажется от стольких "прекрасных" моментов из-за одной ошибки с дозой. Так не бывает, давайте будем реалистами.