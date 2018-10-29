Появилось видео взорвавшихся в Набережных Челнах автомобилей

СЕГОДНЯ 18:19 2018-10-29T18:19:58+03:00

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Ночью 27 октября в Набережных Челнах призошло два взрыва. Местные жители были разбужены яркими вспышками.

Как оказалось, между 25 и 51 комплексами на проспекте Сююмбике в сторону Яшлека случилось ДТП. На пустой трассе автомобиль «Мерседес» на огромной скорости врезался в припаркованную на обочине «ГАЗель».

Последнюю отбросило на стоящий рядом автомобиль «Киа», затем в сторону трамвайных путей. Видимо, оба легковых автомобиля были на газе, поэтому очевидцы рассказывают о двух взрывах.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kazan.kp.ru/video/embed/675532" frameborder="0"></iframe> В Набережных Челнах ночью взорвались два автомобиля.соцсети

- Первый взрыв был мощнее предыдущего. От него во всем доме задрожали окна и сработала сигнализация у машин, - рассказывает Миляуша, проживающая по соседству. - Мы выбежали на улицу. Прохожие тушили пожар и сказали нам, что людей в обоих автомобилях нет.

От сильного удара у грузовика оторвало задние колеса и снесло часть кузова. «Мерседес» моментально вспыхнул. Вскоре пламя перебросилось на стоящий рядом легковой автомобиль «Киа». Водитель «Мерседеса» и его пассажир с места ДТП сбежали.

Обе машины за считанные минуты охватило пламя. Проезжавшие мимо автолюбители бросилилсь тушить огонь подручными средствами. Но полностью справиться с ним смогли только приехавшие пожарные.

В итоге немецкий автомобиль выгорел полностью, а «Киа» частично. Оба автомобиля восстановлению не подлежат. Ремонт грузовой «ГАЗели» обойдется виновному в ДТП в круглую сумму.