Казанский юрист хочет засудить репера Face за нецензурные песни

СЕГОДНЯ 16:42 2018-10-29T16:42:24+03:00

На самом же деле юрист ничего не имеет против рэпера и его песен. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Он уже подготовил иск, который поддержали более 30 его коллег со всей страны [фото]

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Руководитель казанского юридического центра Александр Чернов из-за песни рэпера Face «Бургер» подает иск в суд. Юристу не понятно, как нецензурная брань стала популярна в молодежных кругах. Ведь звучит повсюду.

Больше всего Александра удивляет, как мат на открытых площадках - в Интернете и на рэп-батлах остается безнаказанным, при существовании федерального закона №436 «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию».

Казанский юрист намерен всерьез взяться за мат в стране

«БУРГЕР» ОКАЗАЛСЯ НЕПРИЯТЕН МОЕЙ ДОЧЕРИ

Девятилетняя дочь казанского юриста Зоя подошла к отцу и спросила – о чем поет Face в новой песне. В «Бургере» есть слова: «Еду в магазин «Гуччи» в Санкт-Петербурге. Она жрет мой ..й, как будто это бургер».

По словам Александра Чернова, его дочери оказались неприятны слова песни, и юрист решил разобраться в творчестве молодого исполнителя. Посмотрел его интервью с Юрием Дудем и послушал весь новый альбом.

- Я был удивлен не матом, а о чем он поет. Сам был школьником и в нашей среде тоже были реперы, которые ругаются - я спокойно к этому отношусь. Но я разграничиваю мат и протестное настроение. Ведь и Александр Пушкин матом писал, но были рамки, а Face заявляет, что родители так хреново нас воспитывают, что я буду раздвигать все рамки, которые вы будете мне ставить. Также демонстрация отношений с противоположным полом переходит все границы. Это провокация, - заявил «КП-Казань» юрист.

ГОТОВЛЮ ИСК

Помимо всего прочего Александру Чернову не понятно и то, почему на альбоме рэпера Face стоит ограничение возраста 18+, а на его концерты ходят 13-ти и 14-летние дети. Через суд Александр Чернов хочет выразить свою позицию, как отца двоих детей и юриста.

С помощью разбирательства юрист планирует провести экспертизу, чтобы сделать механизм использования мата прозрачнее.

- Есть закон «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию», а как работает механизм не ясно! – рассказал Александр Чернов.

В ноябре юрист планирует подать иск на певца Face. Инициативу обсуждают в юридическом сообществе и уже поддержали более 30 адвокатов из разных городов страны. На днях появится сайт «Кейс оф фейс». Юрист уверен, что из-за популярности музыканта общественность и журналисты, наконец, обратят внимание на проблему.

Со слов Александра Чернова, в интернет-пространстве его оклеветали СМИ, прировняв идеи запрета мата к предотвращению случаев, которые произошли, например, в Керченском колледже.

«Ты базаришь за стрелков, но в школе ты был лохом»: говорится в композиции «Бургер» рэпера Face.

На самом же деле юристы ничего не имеют против исполнителя и его творчество, просто они всерьез решили огородить детей.

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