Казанский пороховой: «Не расстанусь с комсомолом!»

СЕГОДНЯ 14:17 2018-10-29T18:20:25+03:00

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После распада Советского Союза ушли в прошлое и пионерия, и комсомол. А сегодня мы пытаемся вызвать к жизни потрясающий дух сплоченности, соревновательный задор, желание работать. В ход идет новое, которое на самом деле хорошо забытое старое - командообразование, корпоративные тренинги, профессиональные конкурсы и мотивационные бонусы за ударную работу…

А вот на Казанском пороховом заводе - старейшем оборонном предприятии России комсомольско-молодежные традиции никогда не забывали. Иначе как бы выжил завод в трудные перестроечные времена? И сегодня у того задорного заводского комсомола есть, и не просто есть, а живет и здравствует румяный да крепкий наследник - «Союз молодежи» Порохового. 100-летний юбилей комсомольской организации здесь не какая-то историческая занятность, а родной, настоящий праздник.

В рамках празднования ветераны комсомольского движения Казанского порохового завода встречались с гимназистами Кировского района и познакомили их с целой эпохой под названием «Всесоюзный Ленинский Коммунистический Союз Молодежи». 16 октября в центральной заводской лаборатории прошел конкурс профмастерства «Лучший по профессии», на который пригласили студентов Казанского технологического колледжа и специалистов смежного предприятия ФКП «ГосНИИХП».

Отмечая юбилейную дату, на заводе устроили фотоконкурс «Комсомольское прошлое моей семьи», конкурс рисунков для детей. Каждый цех украсили созданные руками заводчан плакаты «Комсомол в истории цеха».

А 29 октября в Музее боевой и трудовой славы «Заречье» состоялась торжественная встреча ветеранов комсомольского движения с молодежным активом завода, профсоюзными лидерами цехов и руководством предприятия. Молодежи есть чему поучиться у комсомольцев прошлых лет. Но и сами молодые активисты Союза молодежи (СМ) завода не лыком шиты. Они организуют и ведут праздники для заводчан, участвуют в форумах и круглых столах, занимаются благотворительностью. В стенах завода хранится внушительная коллекция наград, завоеванных членами СМ в спортивных соревнованиях и культурно-массовых мероприятиях.

- Комсомол - это феномен. Такой опыт работы с молодежью еще будут изучать и будут этому опыту удивляться, – уверена бывшая заводчанка, комсомолка 60-х, делегат XVI съезда ВЛКСМ Татьяна Дондукова.

И если так, то на Казанском пороховом можно найти частичку живого, пронесенного сквозь года духа комсомола. Он хранится здесь. С его помощью зажигаются сердца нынешних молодых людей. Он помогает им быть на своей работе частью большого и важного общего дела.

Конкурс профмастерства. 1988 год.

МОЗАИКА ИСТОРИИ КОМСОМОЛА НА КАЗАНСКОМ ПОРОХОВОМ

• В годы войны молодежь завода как могла стремилась помочь фронту. В течение всего двух месяцев на заводе было собрано более 50 000 полушубков, пар валенок, комплектов теплого белья. Этот почин завода подхватила вся ТАССР (Татарская Автономная Советская Социалистическая Республика).

• В военное время не раз молодые ребята совершали трудовой подвиг, работая две смены подряд. По воспоминаниям Ф. А. Садыкова, секретаря комитета ВЛКСМ в 1942 - 1944 годах, бывало, зайдет главный инженер завода: нужно срочно загрузить порожний состав. За ночь. И вот комсомольцы, отработав день, работают всю ночь. Плата за это - талон, на который в заводской столовой можно было съесть одну порцию каши с котлетой, 200 г хлеба, 20 г масла, выпить чай с сахаром.

• В 60 - 70-е годы комсомольцы завода устраивали лыжные и мотоциклетные пробеги, организовывали соревнования «Добрых дел» и брали шефство над воинской частью (привет нынешней благотворительности). Совместно с милицией проводили вечерние рейды по улицам. Отряд «Комсомольский прожектор» строго следил за безопасностью рабочих мест, контролировал расход сырья и материалов. Многим запали в душу дружные поездки на природу - с турнирами по волейболу, шашкам, шахматам, с конкурсами на звание лучшего рыбака и лучшего повара ухи. С задушевными песнями под гитару у костра.