Министерство образования посчитало некорректным поведение преподавателя, который накричал на школьницу

СЕГОДНЯ 14:20 2018-10-27T14:31:48+03:00

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Министерство образования и науки Татарстана отреагировало на появление в сети скандального видео с преподавателем кадетской школы в Набережных Челнах. На нем мужчина кричит на свою ученицу и едва не доводит этим ее до слез. Ведомство начало служебное расследование по данному факту.

- В настоящее время в школе проводится служебное расследование по изучению причин, которые привели к конфликту педагога с ребенком на уроке математики. В школе работают сотрудники отдела по делам несовершеннолетних ОП № 4 “Электротехнический” города Набережные Челны. По итогам проведенных мероприятий будет принято решение о принятии соответствующих мер, - сообщает минобрнауки Татарстана.

Помимо этого, в сообщении отмечается, что некорректное обращение в отношении ребенка недопустимо и противоречит нормам педагогической этики.

До этого момента преподаватель не имел никаких замечаний. В данном учебном заведении он работает с 1 сентября текущего года.