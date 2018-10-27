2018-10-27T12:54:43+03:00
Происшествия

В Казани под землю ушел большегруз

Инцидент произошел 27 октября приблизительно в 10 часов утра на пешеходной части улицы Ямашева [фото, видео]
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: соцсетиФото: соцсети
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Утром 27 октября в Казани буквально под землю ушел большегруз. Инцидент произошел приблизительно в 10 часов утра на улице Ямашева.

О ДТП первыми сообщили казанцы, выложив в социальных сетях фотографии с места происшествия. На них виден "КамАЗ", практически вертикально торчащий из ямы. Он провалился под асфальт не на проезжей, а на пешеходной части. Место инцидента огорождено сигнальной лентой. В Интернете этот провал уже назвали разломом Сан Андрес.

Фото: соцсети

Фото: соцсети

На место оперативно приехал подъемный кран и помог большегрузу вновь оказаться всеми четыремя колесами на землею. Подробности аварии выясняются, о пострадавших информации нет.

Летом земля уже проваливалась на этом месте. Тогда причиной ЧП стал прорыв подземных сетей.

Провалился.! другой источник

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