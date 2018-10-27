В Казани под землю ушел большегруз

СЕГОДНЯ 10:30 2018-10-27T12:54:43+03:00

Изменить размер текста: A A

Утром 27 октября в Казани буквально под землю ушел большегруз. Инцидент произошел приблизительно в 10 часов утра на улице Ямашева.

О ДТП первыми сообщили казанцы, выложив в социальных сетях фотографии с места происшествия. На них виден "КамАЗ", практически вертикально торчащий из ямы. Он провалился под асфальт не на проезжей, а на пешеходной части. Место инцидента огорождено сигнальной лентой. В Интернете этот провал уже назвали разломом Сан Андрес.

Фото: соцсети

На место оперативно приехал подъемный кран и помог большегрузу вновь оказаться всеми четыремя колесами на землею. Подробности аварии выясняются, о пострадавших информации нет.

Летом земля уже проваливалась на этом месте. Тогда причиной ЧП стал прорыв подземных сетей.