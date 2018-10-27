Футбол в городе. 7 площадок в Казани, где играть может каждый

СЕГОДНЯ 09:00 2018-10-27T10:20:08+03:00

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После Чемпионата мира в Казани случился настоящий футбольный бум: играть хотят буквально все. Мы собрали топ-7 самых удобных и качественных площадок, где любители футбола — и дети, и взрослые — могут бесплатно погонять мяч.

Парк Горького

Бесплатное поле для мини-футбола находится на территории популярного у горожан Парка Горького в центре Казани. Это отличное место не только для прогулок, но и для занятий спортом. Желающих поиграть на поле немало, особенно в выходные дни. Рядом — баскетбольная площадка и воркаут для детей и взрослых.

Более опытные футболисты предпочтут стадион «Трудовые резервы», который находится в том же парке. Кстати, поле стадиона с натуральной травой получило две звезды от FIFA, а во время Чемпионата мира по футболу FIFA 2018TM на нем тренировалась сборная Австралии. Удовольствие не бесплатное, но цена умеренная.

Адрес: ул. Вишневского

Парк «Сосновая роща»

Бывший парк при ДК «Химиков» был открыт после реконструкции осенью 2015 года. Сейчас его территория разбита на несколько зон, почти половина из которых отведена под спортивные объекты. Работают площадки для воркаута, игры в баскетбол и волейбол, а главное — футбольное поле с искусственным покрытием. Посещение всех спортивных площадок бесплатно.

Адрес: проспект Ямашева, дом 1

Парк «Крылья Советов»

Большой и старый парк в Авиастроительном районе Казани одинаково хорошо подходит для семейных прогулок, пикников и занятий спортом. Посетителей ждут открытая площадка с тренажерами, а также футбольное поле с искусственным покрытием. В летнее время после игры есть шанс понаблюдать за профессиональными футболистами: на территории парка расположен стадион клуба «Рубин», который игроки используют для тренировок.

Адрес: между ул. Копылова и ул. Дементьева

Площадка гимназии №37

Еще одна спортивная площадка находится неподалеку от парка «Крылья Советов», при гимназии №37. В дневное время ученики играют на ней в бадминтон, волейбол и футбол, здесь же тренируются воспитанники спортшколы «Мотор». В свободное от занятий время футбольное поле с искусственным покрытием доступно для всех желающих.

Адрес: ул. Копылова, 13

Площадка спортклуба «Лада»

Еще недавно площадка находилась в плачевном состоянии, но в конце октября ее открыли после реконструкции и ремонта. Теперь гонять здесь мяч — одно удовольствие. В честь открытия 27 и 28 октября состоялось несколько дружеских футбольных матчей среди команд-любителей. Поле доступно как для воспитанников спортивного клуба, так и для местных жителей.

Адрес: улица Гаврилова, 22.

Поле на территории школы №22

Современное мини-футбольное поле при центре образования «Школа №22» было открыто в августе 2018 года. Его соорудили в рамках республиканской программы строительства универсальных спортивных площадок. Ученики школы всерьез увлечены футболом, и новое поле стало для них подарком за хорошие результаты на различных состязаниях. Поиграть в футбол на нем могут и школьники, и просто любители спорта со всей округи. Однако здесь регулярно проводятся районные состязания, и поле часто бывает занято.

Адрес: ул. Халезова, дом 11.

«Кожаный мяч»

Базовая площадка спортивной школы «Савиново» возле ледового дворца «Золотая шайба» по утрам и вечерам открыта для горожан. По инициативе мэра Казани Ильсура Метшина поле решили назвать в честь старейшего в России детско-юношеского футбольного турнира — «Кожаный мяч». Турнир, впервые организованный в 1964 году по инициативе легендарного вратаря Льва Яшина, последние 10 лет проводится при поддержке Coca-Cola HBC Россия. «Кожаный мяч» уже много лет воспитывает звезд российского футбола. Среди них, например, полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев, гендиректор московского «Спартака» Сергей Родионов и самый титулованный тренер в истории чемпионатов России по футболу Олег Романцев.

Адрес: ул. Гаврилова, 48Б

О том, что большой футбол ближе, чем кажется, не понаслышке знает Ильдар Идиятов, главный тренер женской футбольной команды «Кадеты игроки которой подавали мячи на матче открытия Чемпионата мира по футболу FIFA 2018TM в Казани.

«У любителей футбола всегда есть возможность попасть в мир большого спорта, но для этого нужно иметь большое желание и трудолюбие. Одна из таких возможностей — турнир “Кожаный мяч”, который позволяет любительским командам проявить себя. В каждой команде есть звездочки, на которых стоит обратить внимание, — говорит Идиятов. — Кроме того, этот турнир дал ребятам и девчонкам шанс попасть на Чемпионат мира по футболу и помочь в проведении спортивного праздника мирового масштаба. Уверен, каждый из них получил яркие впечатления на всю жизнь и дополнительную мотивацию добиваться успехов в футболе».