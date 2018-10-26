В Набережных Челнах из-за новых случаев заболевания детей корью на вакцинацию выделят 15 миллионов рублей

СЕГОДНЯ 14:25 2018-10-26T14:25:45+03:00

Жителей Набережных Челнов призывают пока не ходить в гости и места массового скопления людей. Фото: Олег УКЛАДОВ

Из-за любой сыпи или малейших подозрений на инфекцию маленьких пациентов тут же госпитализируют

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Как сообщил на пресс-конференции зам главы Минздрава Татарстана Сергей Осипов, в Набережных Челнах диагноз заражение корью подтвердился еще у двоих детей. Напомним, до этого с этой инфекцией было госпитализировано также два маленьких пациента.

Сейчас Осипов называет ситуацию с корью в татарстанском автограде достаточно критичной. По его словам, всех детей с любой сыпью или малейшими подозрениями на инфекцию госпитализируют. Зарегистрированная в Набережных Челнах у детей разновидность заболевания имеет минимальные признаки проявления.

Даже возможно заразившихся отправляют в городскую инфекционную больницу, которую уже перепрофилировали исключительно для больных корью.

Согласно заявлениям замминистра, в татарстанской автограде начата вакцинация всех детей, в том числе и уже привитых до этого. Из бюджета Татарстана на новые препараты выделят 15 миллионов рублей.

Сергей Осипов призвал жителей Набережных Челнов пока не ходить в гости и места массового скопления людей. Работа по выявлению тех, кто контактировал с заболевшими корью детьми и их родителями, продолжается.