2018-10-25T18:10:31+03:00
Общество

Посетительницы казанского кафе поймали в туалете парня, который подглядывал за ними и пытался снимать на видео

Парень клялся и божился, что перепутал двери, но поспешил удалиться [видео]
Искандер ЯРУЛЛИН
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Девушки не на шутку перепугались.Девушки не на шутку перепугались.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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24 октября молодая женщина пришла в один из ресторанов быстрого питания в центре Казани. Оказавшись в кабинке женского туалета, она услышала шорох за перегородкой. Затем заметила, как на не направили камеру мобильного телефона. Вслед за телефоном появилось мужское лицо.

«Я вскрикнула от испуга и выбежала из кабинки. Одна из девушек, стоявших в туалете, сказала, что она тоже была в этой кабинке и увидела, как будто ее снимали на телефон. Поэтому она поджидала, пока из кабинки кто-то выйдет» - написала пострадавшая в социальных сетях. Притаившийся мужчина, лет сорока, понял, что его засекли и поспешил к выходу. На ходу он пытался спрятать мобильный телефон и прикрывал ладонью область паха.

В казанском фастфуде посетительницы поймали мужчину, которого заподозрили в видеосъемке в женском туалете.соцсети

Парень, заподозрив неладное, сразу же поспешил удалиться. Девушки, которые начали снимать нежданного гостя на камеры мобильного телефона, попытались остановить его. Однако парень, накинув капюшон, поспешил убежать из туалета, а следом и из кафе. Девушкам он объяснил, что ошибся и случайно зашел в женский туалет.

Девушка, требуя объяснений погналась за мужчиной, но тот бросился бежать и скрылся на улице Баумана. По предварительным данным, потерпевшая не стала обращаться в полицию.

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