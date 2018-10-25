2018-10-25T18:14:08+03:00
Дом. Семья

В Набережных Челнах живодеры покрасили бездомного котенка в желтый цвет

За найденным животным выстроилась очередь из новых хозяев, но оно пропало
Алина ГАБДУЛИНА
Поделиться:
Из архива главного герояИз архива главного героя
Изменить размер текста:

Константин Курин из Набережных Челнов обнаружил у себя во дворе необычного котенка, он был...ярко-желтым! Мужчина забрал находку к себе, отмыл, согрел, накормил и начал поиски новых хозяев для животного в Интернете.

ПИКАЧУ, СОЛНЫШКО, ПОДСОЛНУХ

Так, история о кошке, которую живодеры покрасили краской начала свое путешествие по местным группам в соцсетях. Вначале пост с объявлением собирал лишь позитивные комментарии, котенка называли "солнышком", "подсолнухом" и даже "пикачу". Однако Константин в довольно доходчивой форме объяснил горожанам, что это - не забавно.

- Вы дураки (слово изменено - Ред.), те, кто пишет про "позитивчик" и "осенний окрас". Она мяучит и чешется, ей больно. Это девочка, добрая и доверчивая, - написал он.

Лишь после этого замечания разговоры комментаторов занял тот факт, что над кошкой скорее всего издевались. В результате дискуссии горожане сошлись на мысли, что животное покрасили подростки с целью развлечения.

ЖИТЕЛЕЙ НАБЕРЕЖНЫХ ЧЕЛНОВ ОБЕДИНИЛИ ПОИСКИ КОШКИ

В разговоре с корреспондентом "КП-Казань" Константин признался, что после публикации объявления ему меньше чем за сутки написали более 15 человек. Все они хотели бы приютить "солнышко". Однако с этим возникла проблема - мужчине пришлось выпустить гостью в подъезд, и больше он ее не видел. Сейчас уже в нескольких местных группах на просторах Интернета висят объявления о поиске кошки. Ими делятся, их комментируют - местную "пикачу" активно ищут.

Ориентировочно, животное может прятаться в районе 48-го комплекса. Порода кошки тайская, на вид ей около полугода.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Житель Татарстана сделал татуировку своему коту (подрбности)

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Нижнекамский "Нефтехимик" в честь 50-летия клуба сыграет с казанским "Ак Барсом" в ретро-форме
В Казань прибыл первый заместитель премьер-министра Казахстана
В список популярных имен для детей Казани вошли: София, Тимофей и Азалия
В Татарстане водитель на скорости влетел в стадо овец
Казанский Кремль вошел в число трех самых популярных в России туристических объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО
В Казани соберутся самые красивые студентки России
Малые компании Татарстана отрузили нефти на 120 миллиардов рублей
В Крыму появится храм, который сделали в Чувашии
ГИБДД Казани просит водителей быть внимательными из-за школьных каникул
В Татарстане в лобовом столкновении КАМАЗа и легковушки пострадал мужчина
С 1 ноября между Казанью и Шеморданом начнут ходить электрички
В Татарстане задержали подозреваемых в ограблении и истязании молотком 87-летней бабушки
В Казани из кранов может потечь зеленая вода
За 9 месяцев 2018 года объем ВРП Татарстана подрос на 1,5%
В Госдуме место депутата от Татарстана Александра Сидякина может занять Борис Менделевич
Татарстанца, избившего пенсионера костылем, приговорили к 4,5 годам колонии
26 октября жителей трех районов Казани оставят без света
Татарстан номинирован на премию "Сделано в России-2018" за развитие общественных пространств
В Казани водитель микроавтобуса "Мерседес" насмерть сбил пенсионерку