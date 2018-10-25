В Набережных Челнах живодеры покрасили бездомного котенка в желтый цвет
Константин Курин из Набережных Челнов обнаружил у себя во дворе необычного котенка, он был...ярко-желтым! Мужчина забрал находку к себе, отмыл, согрел, накормил и начал поиски новых хозяев для животного в Интернете.
ПИКАЧУ, СОЛНЫШКО, ПОДСОЛНУХ
Так, история о кошке, которую живодеры покрасили краской начала свое путешествие по местным группам в соцсетях. Вначале пост с объявлением собирал лишь позитивные комментарии, котенка называли "солнышком", "подсолнухом" и даже "пикачу". Однако Константин в довольно доходчивой форме объяснил горожанам, что это - не забавно.
- Вы дураки (слово изменено - Ред.), те, кто пишет про "позитивчик" и "осенний окрас". Она мяучит и чешется, ей больно. Это девочка, добрая и доверчивая, - написал он.
Лишь после этого замечания разговоры комментаторов занял тот факт, что над кошкой скорее всего издевались. В результате дискуссии горожане сошлись на мысли, что животное покрасили подростки с целью развлечения.
ЖИТЕЛЕЙ НАБЕРЕЖНЫХ ЧЕЛНОВ ОБЕДИНИЛИ ПОИСКИ КОШКИ
В разговоре с корреспондентом "КП-Казань" Константин признался, что после публикации объявления ему меньше чем за сутки написали более 15 человек. Все они хотели бы приютить "солнышко". Однако с этим возникла проблема - мужчине пришлось выпустить гостью в подъезд, и больше он ее не видел. Сейчас уже в нескольких местных группах на просторах Интернета висят объявления о поиске кошки. Ими делятся, их комментируют - местную "пикачу" активно ищут.
Ориентировочно, животное может прятаться в районе 48-го комплекса. Порода кошки тайская, на вид ей около полугода.
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