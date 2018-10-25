Жительница Татарстана вошла в список 25 самых богатых женщин России

СЕГОДНЯ 17:13 2018-10-25T17:25:59+03:00

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Ежегодно издание "Форбс" составляет список самых богатых женщин планеты, отдельно - по каждой стране. Список богатейших жительниц России традиционно возглавляет супруга экс-мэра Москвы Юрия Лужкова - Елена Батурина. По оценкам экспертов издания ее состояние оценивается в 1 миллиард 200 миллионов долларов США. В этот список 25 попали и другие известнейшие российские предпринимательницы: Елена Рыболовлева, Лилия Ротенберг, Ирина Абрамович, Наталья Касперская, Полина Дерипаска.

17-ю строчку рейтинга занимает татарстанка Гузелия Сафина. Замгендиректора ТАИФа занимает эту позицию с состоянием в 240 миллионов долларов США. Заработала она его, начиная свою трудовую дейтельность в качестве бухгалтера. Причем с 1977 года по 1991 год Сафина успела потредиться бухгалтером на таких предприятиях Татарстана, как «Радиоприбор» и Казанская фабрика художественных изделий. Уже в 1991 году она была назначена на должность главного бухгалтера объединения «Казань», позднее на основе этого предприятия была создана группа «ТАИФ». Теперь этой фирме принадлежал крупные крупные пакеты акций крупных предприятий Татарстана: Казаньоргсинтез, Нижнекамскнефтехим, ТГК-16 и другие.

СПРАВКА "КП"

Гузелия Сафина - заместитель генерального директора по экономике и финансам ТАИФ. Она миноритарный акционер предприятия. Доля Сафиной в группе «ТАИФ» - 4,5 процента, также она миноритарный акционер банка «Аверс» (4,6 процента). Сейчас в группу входит 54 предприятия, на которых работают более 43 тысяч человек.