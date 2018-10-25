В Татарстане педагог кадетской школы запугал ученицу и чуть не довел ее до слез своими криками
Скандальное видео инцидента, который произошел в кадетской школе имени Кайманова, появилось в одной из местных групп в социальных сетях. На нем видно, как взрослый мужчина не только кричит, но и наступает на девочку с такой злостью, что последней только и остается, что пятиться назад и дрожащим голосом лепетать оправдания.
Разобрать точно, что именно говорит мужчина на видео, крайне сложно. Впрочем, можно понять, что педагогу не понравилась работа ученицы. В частности, он назвал девочку бессовестной и пообещал отвести к командиру.
В комментариях к видео свое слово вставила и мать одноклассника девочки - Оксана Шкляева. По ее словам, это не единственных случай такого поведения педагога. По ее словам, до того, как устроиться в кадетскую школу, преподавателя уволили из вуза. Что именно ждет преподавателя на этот раз - вновь увольнение, выговор или просто замечание - не известно. Это предстоит решать директору учебного заведения, который пока находится в отпуске.
Однако факт того, что учитель понесет наказание за свое поведение, порадовал не всех. Так, большое количество горожан в социальных сетях высказалось негативно о подобном решении и посчитали, что виновата во всем сама школьница.
- А он ей ничего и не сделал, только голос повысил, что совершенно не критично, зато ополчилась на него, будто избил, - выразил свое мнение интернет-пользователь Марина Николаева
- На нас в школе и похлеще учителя кричали и никому не жаловались, - вспоминает юность Светлана Правдюкова.
-Какие нежные у нас кадеты, - негодует Наталья Галиева.
Учитель накричал на ученицу в школе в Набережных Челнах.видео vk.com/zd_life