Около Госсовета Татарстана "похоронили" чистый воздух, независимую прессу и конституцию

СЕГОДНЯ 12:54 2018-10-25T12:58:21+03:00

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Утром в четверг, 25 сентября в социальных сетях начали появляться фотографии необычного захоронения. На них запечатлены надгробные плиты, установленные напротив здания Госсовета Татарстана в Казани.

Интересно, что "похоронены" здесь не люди, а, как следует из надписей, независимая пресса, свободные выборы, правосудие, свобода собраний, свобода слова, конституция, отечественная космонавтика и даже чистый воздух.

Пользователи социальных сетей предполагают, что это дело рук активистов - а кого же еще? Они же принесли и положили к надгробиям по две гвоздики.

На каждой плите имеются даже годы существования того или иного явления. Так, отечественная космонавтика, появившаяся на свет 4 октября 1957 (именно в этот день в СССР был произведен запуск первого в мире искусственного спутника Земли - Ред.), по мнению активистов, умерла 5 декабря 2010 года (день, когда ракета-носитель «Протон-М» с тремя спутниками «Глонасс-М» затонули - Ред.). Также на этом надгробии имеется надпись, обращенная, видимо, к космонавту Юрию Гагарину: "Прости нас, Юра, он все похоронил". Кто «он» - не уточняется.

На момент приезда на импровизированное кладбище корреспондента "КП-Казань" надгробий на месте уже не оказалось. Зато можно было заметить следы от лопат и грабель, которые выдавали тот факт, что кто-то уже увидел импровизированное кладбище из окон Госсовета Татарстана и надгробия очень быстро убрали.

На момент приезда на импровизированное кладбище корреспондента "КП-Казань" надгробий на месте уже не оказалосьФото: Алина ГАБДУЛИНА

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