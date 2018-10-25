Житель Казани решил продать тысячерублевую купюру за 1 миллион рублей

СЕГОДНЯ 12:35 2018-10-25T12:36:47+03:00

Все дело в красивом номере, который состоит из одних девяток

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На что только не идут люди в поисках довольно легкой наживы. Достаточно просто открыть любой сайт объявлений. От загадочных предложений просто рябит в глазах. Кто-то предлагает купить "счастливый билетик" за 5 тысяч рублей, кто-то автограф условной звезды футбола за 50 тысяч. Находятся и те, кто пытается реализовать в Сети чуть ли не собственные носки или коллекцию пустых бутылок.

Особняком здесь стоят объявления о продаже денег. При этом, речь не всегда идет о старинных или эксклюзивных монетах, за которые действительно некоторые коллекционеры готовы раскошелиться.

Так, житель Казани Дамир решил выставить на продажу обычную, казалось бы, тысячерублевую купюру. Вот только ценник житель столицы Татарстана выставил солидный - 1 миллион рублей.

Что же побудило казанца назначить такую кругленькую сумму? Все дело в "красивом" номере купюры, который, как видно на фото, размещенно на сайте объявлений "Юла", состоит полностью из одних девяток. Вот так, оказывается, что "красивые" купюры ценятся не хуже "красивых" автомобильных номеров.

Отметим, что необычное объявление вызвало заметный интерес. Впрочем, согласился ли кто-то заплатить обозначенную сумму - пока не ясно.