2018-10-25T12:36:47+03:00
Общество

Житель Казани решил продать тысячерублевую купюру за 1 миллион рублей

Все дело в красивом номере, который состоит из одних девяток
Владимир КРУПСКИЙ
Поделиться:
Комментарии: comments1
Фото: сайт объявлений "Юла".Фото: сайт объявлений "Юла".
Изменить размер текста:

На что только не идут люди в поисках довольно легкой наживы. Достаточно просто открыть любой сайт объявлений. От загадочных предложений просто рябит в глазах. Кто-то предлагает купить "счастливый билетик" за 5 тысяч рублей, кто-то автограф условной звезды футбола за 50 тысяч. Находятся и те, кто пытается реализовать в Сети чуть ли не собственные носки или коллекцию пустых бутылок.

Особняком здесь стоят объявления о продаже денег. При этом, речь не всегда идет о старинных или эксклюзивных монетах, за которые действительно некоторые коллекционеры готовы раскошелиться.

Так, житель Казани Дамир решил выставить на продажу обычную, казалось бы, тысячерублевую купюру. Вот только ценник житель столицы Татарстана выставил солидный - 1 миллион рублей.

Что же побудило казанца назначить такую кругленькую сумму? Все дело в "красивом" номере купюры, который, как видно на фото, размещенно на сайте объявлений "Юла", состоит полностью из одних девяток. Вот так, оказывается, что "красивые" купюры ценятся не хуже "красивых" автомобильных номеров.

Отметим, что необычное объявление вызвало заметный интерес. Впрочем, согласился ли кто-то заплатить обозначенную сумму - пока не ясно.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
В Казани из кранов может потечь зеленая вода
За 9 месяцев 2018 года объем ВРП Татарстана подрос на 1,5%
В Госдуме место депутата от Татарстана Александра Сидякина может занять Борис Менделевич
Татарстанца, избившего пенсионера костылем, приговорили к 4,5 годам колонии
26 октября жителей трех районов Казани оставят без света
Татарстан номинирован на премию "Сделано в России-2018" за развитие общественных пространств
В Казани водитель микроавтобуса "Мерседес" насмерть сбил пенсионерку
В Набережных Челнах стало модным называть своих детей древнерусскими, еврейскими и арабскими именами
В Казани вновь перенесли открытие зоопарка "Река Замбези"
В Казани водитель сбил мужчину и скрылся с места ДТП
В 2019 году День республики Чувашии пройдет в Алатырском районе
Территорию около казанской "Чаши" оккупировали танки
Лидер сборной Франции прибыл в расположение казанского "Зенита"
В Татарстане появится завод по производству биопластика
В Йошкар-Оле пьяный водитель на иномарке сбил человека и врезался в дерево
С начала 2018 года бюджет Татарстана «заработал» более 191 миллиарда рублей
Профессор КФУ рассказал, когда в Казани выпадет первый снег
В Казани в ТЦ «Парк Хаус» из-за дыма эвакуировали около 300 человек
В Чувашии экс-сотрудника колонии будут судить за взятку телефонами
В Татарстане арестованный за убийство пенсионерки совершил акт членовредительства
В Казань на боевых истребителях прилетели "Стрижи"
Определился Топ-20 общественных пространств Казани
Казанец смог вынести через разбитую витрину сумку полную элитного спиртного
Татарстанцы стали реже регистрировать браки и заводить детей
В бывшей Шамовской больнице Казани турецкий отель откроют уже в ноябре
25 октября в Татарстане обещают дожди и сильный ветер до 20 м/с
В Татарстане за задержку выдачи трудовой книжки экс-работник отсудил у «РЖД-ОХРАНА» 200 тысяч рублей