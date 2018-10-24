Билайн и ESET представляют приложение для контроля за активностью детей в интернете и приложениях

СЕГОДНЯ 10:44 2018-10-24T10:49:10+03:00

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ПАО «ВымпелКом» (бренд Билайн) и ESET представляют специальную версию мобильного приложения для защиты детей ESET NOD32 Parental Control для Android – «Родительский контроль».

Приложение разработано специально для абонентов «Билайн».

По данным опроса ESET, 81% школьников выходят в интернет ежедневно. В 56% семей дети проводят с ноутбуком или смартфоном почти целый день, еще 25% школьников пользуются интернетом по вечерам после уроков. Наиболее распространенное времяпровождение в сети – социальные сети (57%) и развлечения: фильмы, музыка, онлайн-игры (48%).

Теперь абоненты Билайн могут защитить или ограничить несовершеннолетних детей в использовании приложений и серфинге по сайтам, просто скачав на «детские» смартфоны и планшеты приложение «Родительский контроль».

Предложение доступно во всех регионах России.

Продукт «Родительский контроль» (18+) для Android разработан для семей с детьми всех возрастов. Приложение тактично ограждает детей от нежелательных сайтов и приложений, учит грамотно распределять время между учебой и развлечениями. Родители могут отправить на «детское» устройство важное сообщение, например, с напоминанием о домашнем задании, которое ребенок обязательно прочитает. Пока юный пользователь не отреагирует на сообщение, его телефон будет заблокирован.

Екатерина Огнева, ди ректор цифрового контента и рекламы ПАО «ВымпелКом»: «Современные родители очень обеспокоены, чем именно и как долго пользуется их ребенок в сети и приложениях. «Родительский контроль» помогает наладить прозрачность и спокойствие, показывая статистику использования по конкретным сайтам и приложениям, включая длительность использования. Можно устанавливать запретные списки сайтов. Новые технологии несут как новые возможности, так и новые точки тревожности – «Родительский контроль» помогает с ними справиться. Наше сотрудничество с ESET позволяет создавать действительно эффективные и актуальные продукты для защиты абонентов».

Абоненты Билайн могут бесплатно ознакомиться с приложением и использовать его в течение семи дней. По истечении бесплатного промо-периода с мобильного счета будет списываться ежедневная абонентская плата в размере 5 рублей в сутки.

«Мы очень рады, что Билайн снова выбирает ESET в качестве поставщика сервисов для защиты абонентов, – комментирует Алексей Косиченко, ди ректор департамента развития ESET Russia. – «Родительский контроль» поможет родителям защитить детей от нежелательной, потенциально опасной информации. Для удобства абонентов приложение полностью адаптировано к требованиям и специфики работы Билайн».

«Родительский контроль» можно установить со страницы продукта на Google Play.